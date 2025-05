Após temporada sem títulos no City, Guardiola mira melhora no Mundial

A temporada europeia do Manchester City teve seu ponto final neste domingo. A equipe bateu o Fulham por 2 a 0 e garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões. Agora, os comandados de Pep Guardiola mudam o foco para o Mundial de Clubes. O torneio pode "salvar" a temporada sem títulos e com desempenho abaixo por parte do clube inglês.

"Bem, seria bom vencer, não podemos negar, mas há outras 31 equipes que querem o mesmo. Então, vamos ver como chegamos nesse torneio e depois veremos o que acontece. Normalmente, quando começo uma competição, não gosto de começar pensando: 'Ah, vamos ganhar. Você tem que ganhar.' Vamos focar em chegar lá e tentar jogar melhor do que jogamos no restante da temporada", disse o treinador.

O City integra o grupo G do Mundial de Clubes. Juventus, da Itália, Al-Ain, dos Emirados Árabes, e o Wydad Casablanca, do Marrocos, completam a chave. O técnico espanhol também falou sobre a mistura de culturas que irá ocorrer na competição.

"Mesmo nas ligas nacionais, há diferentes treinadores, diferentes culturas e diferentes estilos, diferentes formas de jogar. Então, claro, você está jogando contra um time da Oceania, da Ásia, da América do Sul. É um novo formato. Por isso é futebol, certo? Nem sempre é o mesmo estilo, existem visões diferentes e tipos diferentes de jogadores, culturas. Isso é cultura. Então, isso é legal", analisou.

A revanche de Guardiola

Confronto mais esperado do grupo, Manchester City e Juventus irão se enfrentar pela segunda vez na temporada. Ambos duelaram pela fase de liga da Champions League, em dezembro de 2024, e, na ocasião, a Juve bateu os ingleses por 2 a 0.

"Jogamos nesta temporada, em Turim, e perdemos. Mas, agora, haverá um novo treinador, porque o anterior não continuará mais. Então, veja, é o time mais importante da Itália, talvez não da Europa, mas na Itália é o mais seguido, e a Juventus, em Turim, é uma equipe incrível, incrível em muitos aspectos. Estou ansioso para enfrentá-los novamente", concluiu.

A estreia do City no Mundial está marcada para o dia 18 de junho. A equipe irá enfrentar o Wydad Casablanca na primeira rodada do torneio. O Lincoln Financial Field, em Filadélfia, será o palco do confronto, que acontece às 13h (de Brasília).