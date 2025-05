Após parceria de sucesso no Real, Ancelotti promete extrair o melhor de Vini Jr. na Seleção

A parceria de sucesso entre Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti no Real Madrid será reeditada na Seleção Brasileira. O italiano assume o comando do Brasil com a missão de extrair o melhor do camisa 7, algo que conseguiu fazer durante sua passagem no clube espanhol. Agora, o treinador prometeu buscar a melhor versão do atacante novamente.

"Difícil dizer por que ele não está na sua melhor versão no Brasil. Vou extrair o máximo dele. É um jogador extraordinário, fantástico, trabalhador, um lutador. O jogador brasileiro tem muito carinho com a Seleção. Isso afeta um pouco a naturalidade e o pensamento. O Vinicius vai ter sua melhor versão no Brasil. Ele é muito importante para essa Seleção, assim como outros, inclusive alguns que estão fora dessa lista", afirmou o técnico em coletiva.

Nas últimas temporadas, Vini Jr. brilhou pelo Real Madrid sob o comando de Ancelotti. O brasileiro foi protagonista na conquista das duas Ligas dos Campeões e ficou, inclusive, muito próximo de ganhar a Bola de Ouro. No entanto, o atacante não conseguiu repetir o mesmo desempenho da Seleção.

Muitos torcedores entendem que Vini tem deixado a desejar com a camisa da Canarinho e não foi capaz de assumir o papel de protagonismo que se esperava dele, especialmente na Copa do Mundo de 2022 e na Copa América de 2024. Ao todo, o jogador soma seis gols e cinco assistências em 39 jogos na Seleção.

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Agora, Ancelotti tem o objetivo de trazer a melhor versão de Vinícius Júnior para o Brasil. Com o técnico no comando no Real Madrid, o atacante brasileiro conquistou diversos títulos, entre os quais estão duas Ligas dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis e dois Mundiais de Clubes.

Vini Jr. ainda deu as boas vindas a Ancelotti durante a convocação nesta segunda-feira: "Bem-vindo, MISTER!! Vamos juntos, BRASIL!!!!!", escreveu nas redes sociais.

O primeiro compromisso de Ancelotti como técnico da Seleção será contra o Equador, no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O italiano, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta posição, com 21 pontos - ficando atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.