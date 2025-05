Ancelotti revela ligação e justifica ausência de Neymar na convocação

Neymar não foi convocado para as próximas partidas da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o meia-atacante do Santos ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti, que realizou a sua primeira convocação como técnico do Brasil.

Em entrevista coletiva, o italiano revelou que conversou com o craque e explicou por que não o chamou.

"Tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar voltou há pouco de lesão. Todo mundo sabe que ele é um jogador muito importante. Contamos com ele. Infelizmente há muito jogadores lesionados e que não podem estar na Seleção também, como Rodrygo, Gabriel, Joeliton, Militão, Ederson... No caso de Neymar, contamos com ele, claro. Contamos com a sua melhor versão. Ele voltou ao Brasil para jogar, preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele de manhã para explicar e ele está totalmente de acordo", declarou.

Neymar não atua com a Amarelinha desde outubro de 2023, na derrota para o Uruguai, em Montevidéu. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão no joelho, realizou uma cirurgia e passou por uma longa recuperação.

Desde então, o craque vem sofrendo com lesões musculares e não conseguiu engatar uma sequência de jogos. Consequentemente, ficou de fora de convocações recentes.

Em março deste ano, o meia-atacante até foi chamado por Dorival Júnior, então técnico da Seleção. Dias depois, porém, o jogador de 33 anos sofreu uma contusão na coxa esquerda e precisou ser cortado.

Neymar se recuperou recentemente de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. O camisa 10 do Santos voltou a jogar na última quinta-feira, quando atuou cerca de 30 minutos no empate de 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil.

No último domingo, na vitória de 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, o ídolo alvinegro também entrou no segundo tempo. Ele ficou em campo por pouco mais de 30 minutos.

A ideia da comissão técnico do Peixe é introduzir Neymar aos poucos, para que ele vá ganhando ritmo de jogo. O clube não quer correr o risco de ver o meia-atacante se machucar novamente.

Fora da Seleção, portanto, Neymar foca no Alvinegro Praiano. A equipe volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o time encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Brasil, por sua vez, visita o Equador no dia 5 de junho, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No dia 10, o duelo é com o Paraguai, na Neo Química Arena.