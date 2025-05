Ancelotti faz primeira convocação da Seleção Brasileira sem Neymar; veja lista

A primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira está no ar. Nesta segunda-feira, o novo técnico anunciou os 25 jogadores que representarão o Brasil nos dois compromissos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Neymar, craque do Santos, não foi convocado neste momento.

Neymar voltou de lesão há poucos dias. O camisa 10 do Santos se recuperou de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e retornou aos gramados na última quinta-feira, contra o CRB, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Já um nome que chama a atenção na lista de Ancelotti é Hugo Souza. O goleiro do Corinthians recebeu a tão aguardada convocação após se destacar pelo Timão desde sua chegada ao clube. Já Estêvão, com as boas atuações recentes pelo Palmeiras recentemente, também foi convocado.

Além de Hugo Souza e Estêvão, Ancelotti também incluiu na convocação outros cinco jogadores do futebol brasileiro, todos do Flamengo. São eles: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley e Gerson.

Velho conhecido de Ancelotti no Real Madrid, Casemiro também voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira após uma temporada de excelência no Manchester United. O volante havia defendido a Canarinho pela última vez em outubro de 2023.

O primeiro compromisso oficial de Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira será contra o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O treinador de 65 anos, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

Confira a primeira convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (ARA)

Hugo Souza - Corinthians (BRA)

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - PSG (FRA)

Léo Ortiz - Flamengo (BRA)

Marquinhos - PSG (FRA)

Danilo - Flamengo (BRA)

LATERAIS

Alex Sandro - Flamengo (BRA)

Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo (BRA)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo (BRA)

ATACANTES

Antony - Real Betis (ESP)

Estêvão - Palmeiras (BRA)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Richarlison - Tottenham (ING)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)