Ancelotti é apresentado como novo treinador da Seleção e recebe presente de Felipão: "É uma honra"

O italiano Carlo Ancelotti foi devidamente apresentado como o novo treinador da Seleção Brasileira em um evento em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O técnico também fez sua primeira convocação no comando da Canarinho.

Carlos Alberto Parreira, campeão mundial em 1994 com o Brasil, gravou um vídeo exibido nos telões antes do início da entrevista coletiva de Ancelotti. Além disso, o último técnico campeão mundial pela Seleção, Luiz Felipe Scolari, subiu ao palco e presenteou o italiano com uma réplica da jaqueta utilizada pelo histórico Zagallo na Copa do Mundo de 1998.

"É um prazer, uma alegria, uma satisfação e uma felicidade estar contigo e com todos aqui. Desejamos o melhor possível. Sejas tu, a pessoa que sempre foste, e vais conseguir aqui tudo que conseguiste em sua vida. Estaremos sempre junto contigo em qualquer situação. Tudo de bom", disse Felipão.

Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro na noite do último domingo e foi recebido com festa pelos torcedores brasileiros, que marcaram presença no hotel onde o treinador está hospedado.

"As primeiras impressões foram muito bonitas. É uma honra, um orgulho comandar a melhor seleção do mundo. Tenho adiante um grande trabalho, tenho muita ilusão para que o Brasil volte a ser campeão. Vamos juntos. Precisamos muito de todos vocês. Fui recebido com muito carinho, estou muito contente. Quero agradecer à CBF por ter me trazido para cá, agradecer ao Real Madrid por ter me dado a oportunidade de negociar. Estou muito feliz. Começamos logo, o desafio é muito grande. Sempre tive uma conexão especial com esse país. A recepção ontem foi algo especial. Tentarei mudar com um trabalho a nível máximo", declarou Ancelotti.

Ancelotti trabalhará junto aos auxiliares técnicos Francesco Mari, Mino Fulco e Paul Clement e aos analistas de desempenho Simone Montanaro, Bruno Baquete Thomas Koerich. O italiano aliará sua própria comissão técnica com nomes que já estão na CBF.

Neste sentido, Juan será o coordenador técnico, com Cristiano Nunes como coordenador de preparação física, Taffarel como preparador de goleiros e Marquinhos como seu auxiliar. Guilherme Passos é o fisiologista, e os médicos serão Rodrigo Lasmar e Felipe Kalil.

"Nesses dias, eu e Rodrigo avaliamos a estrutura da federação. É muito bem organizada, vamos tentar desenvolver um trabalho conjunto. Creio que o mais importante é o ambiente que somos capazes de criar, e tem que ser um ambiente familiar, de respeito. A palavra respeito é muito importante. É um desafio muito grande, mas creio que o aspecto familiar é muito importante, porque ter o objetivo de ganhar um Mundial não é só de 23 jogadores e da comissão, tem que ser a motivação e o objetivo de um país inteiro. O Brasil tem um amor incondicional por sua Seleção, e isso pode ajudar muito na preparação", disse o treinador.

O primeiro compromisso de Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira será contra o Equador, no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O treinador de 65 anos, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa o quarto lugar, com 21 pontos - atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.