Ancelotti diz que falou com Neymar antes de convocação: 'Está de acordo'

Carlo Ancelotti afirmou que conversou nesta manhã com Neymar antes de deixá-lo de fora de sua primeira convocação como novo técnico da seleção brasileira.

Nesta convocação, tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar saiu há pouco de uma lesão e voltou a jogar. Todos sabem que é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, obviamente. Por azar, hoje há muitos jogadores lesionados. Neymar saiu há pouco de lesão, temos também Rodrygo, Gabriel, Joelinton, Militão, Éderson... O que quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores de talento. No caso de Neymar, contamos com ele em sua melhor versão. Voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. O objetivo dele é estar pronto para a Copa, falei com ele nesta manhã para explicar isso e ele está de acordo Carlo Ancelotti

O treinador italiano foi apresentado na tarde desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele comemorou a oportunidade, lembrou sua longa conexão com o Brasil e os jogadores brasileiros que treinou na carreira.

O evento contou com a presença do técnico pentacampeão do mundo, Luiz Felipe Scolari, e com recado de Carlos Alberto Parreira, tetracampeão. A cerimônia teve a presença de mais de 200 jornalistas de 11 países diferentes.

Ancelotti estreia no comando da seleção no dia 5, contra o Equador, em Guayaquil. Depois, enfrenta o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena.

O que mais Ancelotti falou

Ancelotti diz que quer aproveitar o Rio. "Todo mundo pode ver todos as partidas. Nós, obviamente, quando você está no clube e na Europa, mais as equipes europeias, obviamente. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que fizeram muito bem. Nós podíamos jogar contra o Botafogo no Mundial. Depois, o Botafogo perdeu contra o Pachuca. Temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e que vejam o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que vivem aqui e o que eu farei neste tempo é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, as equipes, os treinadores, os jogadores. E também quando terei um pouco de férias, quero desfrutar do país, do Rio, que nunca vi, que não conheço, nunca fui ao Corcovado."

Ancelotti, sobre Vinicius Junior. "Eu digo que se o Vini não tiver tido sua melhor versão, ele vai tê-la, porque é um jogador extraordinário, fantástico, um trabalhador, um lutador. Estou convencido 100% que o Vinícius, com a seleção, vai sacar sua melhor versão. Vamos jogar como o Real Madrid? Depende. Se é o Madrid do ano passado. Deste ano, não. Do ano passado, sim. Como disse antes, depende das características dos jogadores. Vinicius é um jogador muito importante para esta seleção."

Ancelotti explica volta de Casemiro à seleção. "Está aqui porque merece, por suas qualidades. Dentro dessa qualidade, há a experiência, o conhecimento que ele tem, a liderança.[...] A competência te traz conhecimento, leitura das situações, liderança. Em uma equipe, isso precisa se juntar. Estêvão pode ajudar o Casemiro com entusiasmo. O Casemiro pode ajudar Estevão na atitude, no compromisso. É sempre sobre conexão."

Ancelotti, sobre trabalho com Endrick, que está lesionado. "Ele tem progredido muito bem, tem potencial e obviamente tem que aprender. [...] Ser um pouco paciente com os jovens, porque às vezes não estão completamente formados a nível físico, técnico, tático. Então, é um processo de aprendizagem que o jogador tem que passar. Não há nenhuma dúvida nisso, sobretudo porque o futebol hoje é mais exigente."

Ancelotti, sobre assumir uma seleção pela primeira vez. "Comecei minha carreira de treinador em 1992, tive a oportunidade de ser assistente de Sacchi com o objetivo de, em 1992 ou 1993, preparar para a Copa 94. Foi uma experiência fantástica estar com os jogadores por muito tempo. Eu nunca me esqueci disso. Não foi bom para nós, mas para vocês foi muito bom. Eu sempre disse que um dia eu queria viver de novo essa experiência. E depois, com quem eu quero provar? Chegou o Brasil, aí está."