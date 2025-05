Ancelotti convoca três atletas formados na base do São Paulo; confira quem são

A primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira está no ar. Nesta segunda-feira, o técnico italiano anunciou os 25 jogadores que representarão o Brasil nos dois compromissos de junho pelas Eliminatórias, dentre eles três atletas formados pelo São Paulo. Confira abaixo quem são.

O primeiro deles é Casemiro, velho conhecido de Ancelotti no Real Madrid e que voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira após uma temporada de excelência no Manchester United. O volante havia defendido a Canarinho pela última vez em outubro de 2023. Cinco vezes campeão europeu ao lado de Cristiano Ronaldo, o volante também é formado nas categorias de base do São Paulo, onde permaneceu até 2012, quando foi vendido para o clube espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

A lista segue com Lucas Beraldo, zagueiro que chegou ao Tricolor no sub-17 e passou a integrar o elenco profissional em 2022, ano em que entrou em campo quatro vezes. A partir da temporada seguinte (2023), se consolidou com grandes atuações, assumiu a titularidade da equipe campeã da Copa do Brasil e chamou a atenção do PSG, que o contratou. Pelo clube francês, conquistou seis títulos e poderá ganhar mais um no próximo sábado, quando disputará a final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão.

Por fim, aparece Antony que, após período turbulento no Manchester United, reencontrou o bom futebol nesta temporada com a camisa do Betis. Desde que chegou ao time de Sevilha, o ex-São Paulo marcou oito gols e distribuiu seis assistências em 24 jogos e rapidamente se firmou como titular. O atacante chegou ao Tricolor no sub-15 e permaneceu até 2020, apesar de não ter erguido nenhum troféu, ao ser contratado junto ao Ajax.

O primeiro compromisso oficial de Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira será contra o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.