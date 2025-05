Ancelotti convoca Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em 1ª lista do Brasil

Carlo Ancelotti chamou o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, em sua primeira convocação da seleção brasileira.

O que aconteceu

O italiano promoveu a primeira convocação do goleiro para jogos oficiais. Hugo Souza chegou a estar na pré-lista de Dorival Jr, mas não esteve entre os nomes finais na última Data Fifa. Antes, em 2018, ele foi selecionado em dois amistosos, mas não saiu do banco.

Hugo não desfalcará o Corinthians no início de junho. O Brasil visita o Equador no dia 5 do próximo mês, e recebe o Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena. O Alvinegro paulista não joga entre essas datas: encara o Vitória no dia 1º, e depois o Grêmio, no dia 12.

Hugo comemora convocação

O goleiro soube da convocação minutos antes de embarcar com a delegação corintiana para Buenos Aires. Ele acompanhou o anúncio de Ancelotti junto dos companheiros de time no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte-MG. O Alvinegro paulista encara o Huracán amanhã, às 21h30 (de Brasília).

Estou tremendo até agora, para ser sincero. Estou muito feliz, é para coroar esse momento incrível que estou vivendo aqui. Agora é hora de aproveitar esse momento da melhor forma possível. Agradecer ao Corinthians, à torcida, todo mundo que me apoiou e torce por mim, que estendeu a mão por mim e tem carinho pelo meu trabalho. Todos vocês fazem parte disso. Meu coração está cheio de gratidão.

Hugo Souza, ao Corinthians

Outros nomes do Brasil

Ancelotti também chamou cinco flamenguistas, quadro deles da defesa. Alex Sandro, Danilo, Leo Ortiz, Wesley e Gerson foram os atletas do rubro-negro selecionados pelo novo técnico do Brasil.

Estêvão foi outro jogador convocado que atua no futebol brasileiro. O italiano optou por recorrer a atletas da "velha guarda" e que há tempos não eram chamados, como Casemiro e Richarlison.

Confira a lista oficial

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meias: Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta) e Gerson (Flamengo);

Atacantes: Antony (Bétis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr (Real Madrid).