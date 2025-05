Análise: Santos passa longe de brilhar, mas respira aliviado com vitória mais que necessária

Por Thais Bueno

O técnico Cléber Xavier vinha destacando a evolução coletiva do Santos nos últimos jogos, mas tal melhora não era acompanhada de resultados. No último domingo, pela primeira vez, a história foi diferente. O Peixe esteve longe de brilhar, mas bateu o Vitória e respirou aliviado por findar um jejum de mais de um mês.

A escalação do Santos foi praticamente a mesma em relação à da eliminação na Copa do Brasil contra o CRB, no meio de semana. A única alteração promovida foi a entrada de João Basso na vaga de Zé Ivaldo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Peixe entrou em campo com uma estratégia muito clara: abusar das bolas longas e tantar lançar seus atacantes em velocidade. Foi assim que a equipe gerou sua chance mais clara de gol perto dos 15 minutos, quando Barreal lançou Guilherme e o camisa 11 saiu cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas perdeu.

Minutos depois, ele se redimiu, com o gol do Santos saindo em uma jogada bem trabalhada. O atacante tocou para Deivid Washington e fez a ultrapassagem. O centroavante tocou para Souza, que limpou bem a marcação e cruzou na área. Guilherme subiu de cabeça e testou para o fundo das redes.

A defesa do Peixe se mostrou espaçada em alguns momentos do primeiro tempo, é verdade, e os atacantes do Vitória aproveitaram para finalizar, especialmente de fora da área. Mas Brazão também estava lá e impediu que o Leão empatasse o jogo no Barradão.

Já na segunda etapa, o Santos voltou com uma marcação mais compacta, fechando mais os espaços no meio-campo e na defesa. Os jogadores demonstraram um entendimento tático e psicológico importante, já que a equipe precisava do resultado a qualquer custo no último domingo.

Além disso, o time passou a ficar um pouco mais com a bola e a troca de passes fluiu um pouco mais, com triangulações entre os meio-campistas e atacantes. Nesse meio-tempo, Neymar entrou em campo e ganhou minutos importantes no processo de retomar o ritmo de jogo.

Depois dos 30 minutos, entretanto, o Santos baixou o ritmo e viu o volume de jogo do Vitória crescer, o que era até natural, já que o Leão precisava buscar o resultado diante de sua torcida. O Peixe, por sua vez, não se deixou abalar e contou com um esforço defensivo intenso, além de um inspirado Gabriel Brazão, para segurar o resultado e findar o jejum de sete jogos.

Apesar dos sustos, o Santos saiu com a vitória. Essa não foi a melhor atuação do Peixe no ano. Não foi o jogo mais primoroso tecnicamente da equipe. Passou longe de ser um "nó tático" no Vitória. Mas o que o time santista mais precisava era do resultado, e ele enfim veio. Quem sabe esse triunfo possa fazer o elenco virar a chave e encontrar dias melhores.

O Santos, agora, volta a campo no meio de semana para um amistoso que já havia sido previamente marcado. O Peixe duela com o RB Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe santisra recebe o Botafogo no próximo domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada.

"Temos que ir com calma. Temos que trabalhar jogo a jogo. Temos um amistoso no meio da semana, pensar o que vamos fazer, recuperar jogadores. Alguns já estão voltando de lesão, vamos precisar de todos. A partir de quinta, focar direto na estratégia para o jogo contra o Botafogo, que é o mais importante", projetou Cléber Xavier.