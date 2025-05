Além da Leila: quem são as outras presidentes mulheres das séries A, B e C

Leila Pereira, do Palmeiras, certamente é a mais comentada, mas não é a única presidente mulher entre os clubes das três principais divisões do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Além da dirigente alviverde, outras duas agremiações têm comando feminino: o Coritiba, com Marianna Libano, e o CSA, com Mirian Monte. Leila Pereira é quem está no cargo há mais tempo: desde 2021. No fim do ano passado, ela foi reeleita para o triênio 2025/26/27.

Marianna Libano foi eleita em dezembro do ano passado e estará no comando do Coxa até 2027. Ela é a primeira presidente mulher da história do Coritiba.

Esse é um papel que eu acho importante. A gente ter mulheres em cargos que normalmente são ocupados só por homens. Principalmente pelo sentimento de pertencimento. O pertencimento das crianças que veem a gente, de outras mulheres, elas se sentirem seguras. Para a gente ter cada vez mais mulheres em cargos diretivos. Ainda que nesse mundo ele seja majoritariamente machista Marianna Libano ao UmDois Esportes, em novembro de 2024

Marianna tem 35 anos, é advogada de formação e sócia do Coritiba desde 2010. Ela frequenta o Couto Pereira desde pequena e herdou do pai o amor pelo time alviverde.

SAF desde 2023, o Coritiba não faz uma boa temporada em 2025. Caiu nas quartas de final do Paranaense, eliminado pelo Maringá, e deu adeus à Copa do Brasil logo na primeira rodada, após perder nos pênaltis para o Ceilândia. O time, ao menos, tem boa campanha na Série B: é o sétimo colocado, com 13 pontos, apenas quatro do líder Goiás.

Marianna Libano, presidente do Coritiba Imagem: Divulgação/Coritiba

Já Mirian Monte, de 45 anos, assumiu a presidência do CSA em março de 2024, após a renúncia de Rafael Tenório, e tem mandato até fevereiro de 2027. Servidora do Judiciário Federal, ela já foi delegada de Polícia Civil na Paraíba e secretária de Cultura de Maceió. Assim como Leila e Marianna, também é a primeira presidente mulher de seu clube.

Elas [presidentes mulheres] me inspiram muito. A Leila, por exemplo, tem sido uma referência no futebol, para homens e mulheres, e isso é fantástico! Como é bom ver uma mulher desconstruindo paradigmas, preconceitos e vencendo, deixando sua marca no mundo. Eu, particularmente, sempre me inspirei em mulheres Mirian Monte, à Gazetaweb, em abril de 2025

Na semana passada, a presidente do time alagoano aproveitou a classificação diante do Grêmio na Copa do Brasil, para mandar um recado ao torcedor. "O nosso elenco mostrou dentro de campo, a nossa diretoria mostra fora de campo, que nós estamos, realmente, fazendo valer nosso lema [união e força], e o CSA precisa de você nas arquibancadas impulsionando (...) Eu não consigo descrever o êxtase que estou sentindo nesse momento".

O CSA hoje ocupa o nono lugar da Série C do Campeonato Brasileiro e tenta voltar para a segunda divisão depois de dois anos seguidos na Terceirona. No Estadual, o time foi eliminado pelo ASA nas semifinais, após decisão nos pênaltis.