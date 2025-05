Alcaraz tem estreia tranquila e inicia campanha pelo bicampeonato em Roland Garros com vitória

O espanhol Carlos Alcaraz não encontrou dificuldades para iniciar bem a sua caminhada na defesa do título de Roland Garros. Nesta segunda-feira, ele superou o italiano Giulio Zeppieri por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h58 de jogo. Na próxima rodada, o número 2 do mundo já sabe quem vai enfrentar. O seu adversário será Fabian Maroszan, que no domingo, derrotou o italiano Luca Nardi em sets diretos, com parciais de 6/2, 6/3 e 7/6 (7/3).

O confronto envolvendo Alcaraz promete ser disputado, já que o húngaro, que ocupa a 56ª posição do ranking, levou a melhor sobre o espanhol em jogo válido pelo Masters 1000 de Roma de 2023. O troco veio no ano seguinte, quando o vice-líder da lista da ATP devolveu a derrota para seu rival no torneio de Indian Wells.

Na partida desta segunda, Zeppieri deu um susto no favorito ao ameaçar seu serviço. Alcaraz, no entanto, se recuperou e no quarto game já tinha vantagem de 3 a 1. A partir daí, valorizando o fundo de quadra e apostando em seus golpes potentes, o número 2 fechou a primeira parcial em 6/3.

O segundo set só teve a primeira quebra no sétimo game. Sem dar chances ao rival, Alcaraz controlou a disputa e aumentou a vantagem definindo em 6/3. Na volta à quadra, o atual campeão de Roland Garros quebrou o italiano logo no primeiro game. Zeppieri viu a desvantagem chegar a 4 a 1 e não resistiu ao melhor ritmo do espanhol, que fechou a partida em 3 a 0 com um 6/2.

Quem também venceu seu compromisso nesta segunda-feira foi Casper Ruud, número 8 do ranking, que derrotou o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Duas vezes finalista do Grand Slam francês, o norueguês agora encara o português Nuno Borges, que derrotou Kyrian Jacques por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 6/7 (7/3), 6/4, 6/3 e 6/3.

No feminino, Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do torneio, colocou um freio na má fase e superou a eslovaca Rebecca Sramkova por 2 sets a 0 com um duplo 6/3. A surpresa do dia ficou por conta da queda de Emma Navarro. A número 9 do mundo ganhou um único game da espanhola Jessica Bouzas (68ª) e perdeu por 6/0 e 6/1 em 57 minutos.