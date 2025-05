Azarões acabam com jejuns de 400 anos no futebol europeu; veja os campeões

Imagem: Justin Setterfield - The FA/The FA via Getty Images

A atual temporada do futebol europeu vai chegando ao fim e já entrou para a história da modalidade no velho continente.

Campeões inéditos, fim de longos jejuns e jogadores que deram a volta por cima marcaram o mundo da bola em 2025.

Ao menos sete clubes foram campeões improváveis na temporada. Juntos, estes clubes colocaram fim a mais de 400 anos de jejum sem títulos.

Fim de jejuns históricos

As ''zebras" pintaram principalmente nas copas europeias. Na Itália, o Bologna foi campeão da Copa da Itália ao bater o Milan, 51 anos após vencer pela última vez um título nacional.

Riccardo Orsolini foi um dos destaques do Bologna na temporada Imagem: Getty Images

Na Holanda, o Go Ahead Eagles foi campeão da copa do país ao vencer o AZ nos pênaltis, quebrando um jejum de 92 anos sem título. O Go Ahead Eagles havia sido campeão pela última vez em 1933, na era amadora do futebol holandês, quando conquistou a liga nacional.

O Newcastle foi campeão da Copa da Liga Inglesa pela primeira vez em sua história. Os Magpies estavam havia 70 anos sem ganhar um título nacional, até baterem o Liverpool por 2 a 1 em Wembley.

Newcastle levanta a taça da Copa da Liga Inglesa após vitória sobre o Liverpool na final Imagem: Divulgação/X @NUFC

O Crystal Palace foi campeão da Copa da Inglaterra pela primeira vez em sua história de 119 anos. Elberechi Eze foi o autor do gol da vitória do Palace por 1 a 0 contra o poderoso Manchester City, em uma partida que teve direito a pênalti defendido pelo goleiro Henderson, do Palace.

Na Escócia, o Aberdeen venceu a copa nacional após 35 anos. O time do goleiro búlgaro Dimitar Mitov superou o favorito Celtic nos pênaltis (4 a 3), após empate por 1 a 1 na final disputada em Glasgow.

Outro campeão inédito que pintou na Europa foi o Krasnodar, na Rússia. O time dos brasileiros Diego Costa, ex-São Paulo, e Victor Sá, ex-Botafogo, foi fundado em 2008 e venceu a Premiere League russa pela 1ª vez. Ao terminar em 1º lugar com 67 pontos contra 66 do vice Zenit, o Krasnodar quebrou a hegemonia do rival, campeão nas últimas seis temporadas na Rússia.

Jogadores de destaque

Outro jejum que chegou ao fim foi o do Tottenham, que venceu o Manchester United por 1 a 0 na final da Liga Europa. Os Spurs não venciam um título havia 17 anos, desde a conquista da Copa da Liga Inglesa em 2008.

Sem medalha, Son Heung-min levanta o troféu da Liga Europa pelo Tottenham Imagem: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

A final em Bilbao ainda teve uma polêmica envolvendo Son Heung-min. O coreano, que conquistou seu primeiro título com a equipe inglesa, levantou o troféu sem a medalha no peito, porque as peças haviam acabado devido a um erro na contagem das medalhas.

Por falar em Tottenham, um ex-jogador do clube inglês também colocou fim a uma "maldição". Harry Kane, do Bayern de Munique, conquistou seu primeiro título em 14 anos de futebol profissional ao vencer a Bundelisga com o time alemão.

Quem também deu a volta por cima na Europa foi o escocês Scott McTominay. O meia atuava no Manchester United desde as categorias juvenis, onde chegou aos 5 anos de idade. Após uma saída conturbada dos Red Devils, McTominay aterrissou na Itália ao ser contratado pelo Napoli no meio de 2024.

Em sua primeira temporada pelo Napoli, McTominay foi campeão italiano e eleito o melhor jogador da Serie A. O escocês ainda anotou um golaço no jogo do título contra o Cagliari, mandando um voleio na vitória por 2 a 0.

McTominay marcou um golaço de voleio durante Napoli x Cagliari pelo Campeonato Italiano Imagem: Francesco Pecoraro/Getty Images

Outro jogador que para sempre terá uma boa história para contar sobre a temporada 2025 será Bellingham. Mas não o Jude, do Real Madrid, e sim Jobe Bellingham, jogador de 19 anos do Sunderland e irmão do craque mais badalado que atua na Espanha.

Jobe estava em campo pelo Sunderland na vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United na final do playoff da Championship, considerado o jogo mais valioso do mundo, que dá ao vencedor o acesso à Premier League e uma "bolada" de cerca de R$ 1,5 bilhão.

Jogadores do Sunderland levantam a taça do vencedor do playoff da Championship Imagem: Divulgação/Sunderland

Será que vai?

E a temporada europeia ainda pode reservar mais algumas surpresas no futebol. O PSG pode ser campeão da Champions League pela primeira vez em sua história. No sábado, o time francês mede forças com a Inter de Milão em duelo às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Pelo lado italiano, a Inter já possui três títulos da "orelhuda" (1964, 1965 e 2010).

Antony é um dos destaques do Betis na temporada e pode ser campeão na quarta-feira Imagem: Getty Images

Outro time que pode conquistar um feito inédito nesta semana é o Real Betis. O time espanhol decide a final da Conference League contra o Chelsea na quarta, às 16h (de Brasília), em Wroclaw, na Polônia. Fundado em 1907, o Betis já foi campeão das três principais divisões da Espanha (sendo campeão de La Liga em 1935) e três vezes campeão da Copa do Rei (a última em 2022), mas nunca venceu um título continental.