Zé Ivaldo fica de fora após 18 jogos seguidos no Santos e abre chance para dupla

O técnico Cleber Xavier terá que mudar a escalação do Santos neste domingo, no jogo contra o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelo.

O zagueiro vinha de uma sequência de 18 partidas consecutivas como titular do Peixe. A última vez que ele foi desfalque foi no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, Zé Ivaldo esteve em todos os compromissos e só não jogou os 90 minutos em três. Em duas ocasiões foi substituído (Inter de Limeira e Água Santa, ambos no intercalo) e em outra foi expulso (Corinthians, aos 36 do segundo tempo).

O zagueiro de 28 anos é o segundo jogador do elenco do Alvinegro Praiano com mais jogos na temporada, com 23. Ele fica apenas atrás de Gabriel Brazão, que esteve em campo em 24 dos 25 duelos do clube.

Quem joga?

Sem Zé Ivaldo, portanto, o técnico Cleber Xavier tem duas opções para escalar ao lado de Luan Peres. São eles: João Basso e Luisão. Vale lembrar que Gil está fora por problemas pessoais.

Basso tem apenas seis jogos em 2025. Ele estava sem atuar desde 12 de fevereiro, mas ganhou alguns minutos na última quinta-feira, na eliminação na Copa do Brasil para o CRB. Na ocasião, entrou na vaga do lateral esquerdo Souza.

Luisão, por sua vez, foi acionado em cinco partidas desde que foi anunciado pelo Santos. O jogador de 21 anos não joga desde o dia 4 de maio, quando foi improvisado como lateral direito na derrota de 1 a 0 para o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão.

O Santos encara o Vitória neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada da liga nacional. O Peixe está em 19º lugar, com cinco pontos. O Leão é o 16º, com nove.