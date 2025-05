Zagueiro do Galo admite lance para expulsão; diretor do Corinthians reclama

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, admitiu que merecia ser expulso no empate sem gols com o Corinthians, ontem, pelo Brasileirão.

Poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas acho que o árbitro interpretou da forma que ele [Hernández] caiu no chão. Ele botou a mão no rosto ali e fez como se fosse algo a mais do que realmente aconteceu. É óbvio que me ajudou um pouco também. Mas acredito que foi um lance para expulsão. Lyanco, após o jogo

O que aconteceu

Lyanco, último homem do Galo, evitou a arrancada de Hernández com um empurrão, e a arbitragem sequer marcou a falta. O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo.

O defensor atleticano já tinha recebido um cartão amarelo e, caso levasse mais um,automaticamente seria expulso. O lance revoltou os jogadores do Corinthians, mas nada foi marcado.

Reparem apenas no Lyanco nesse lance.



Ele tenta o drible.

Ele erra.

Ele perde a bola.

Ele faz a falta.

Ele abandona a jogada.

Ele lamenta que vai ser expulso.



Nem ele acreditou que ficou em campo.pic.twitter.com/7ztsjbbSfb -- Crônica Alvinegra (@cronicaalvinegr) May 25, 2025

O diretor de futebol Fabinho Soldado criticou a arbitragem após a partida: "Expressar nossa indignação. Milhares de ofícios são enviados e a gente não vê uma melhora, essa crítica é uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira possa melhorar", afirmou o dirigente corintiano.

Com o empate, o Corinthians e Atlético-MG chegaram aos 14 pontos. Os paulistas estão na oitava colocação, enquanto os mineiros ocupam a décima.