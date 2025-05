Yuri Mansur e Miss Blue-Saint Blue Farm: campeão do GP5* Rolex, a 1.60m, em Roma

Neste domingo, fechando o 92º CSIO5* de Roma, na imponente arena Villa Borghese, na Piazza Sienna, o cavaleiro Yuri Mansur, apresentando Miss Blue-Saint Blue Farm, égua brasileira de hipismo de 12 anos, faturou o GP5* Rolex, a 1.60m.

A disputa reuniu 45 conjuntos top mundiais, entre os quais 12 zeraram o percurso inicial, com 13 obstáculos, incluindo um triplo, habilitando-se a um eletrizante desempate idealizado pelo renomado italiano Uliano Vezzani.

Nono conjunto no desempate, desta feita, com sete obstáculos, incluindo um duplo, Yuri e Miss Blue-Saint Blue Farm partiram com tudo. Com uma apresentação de tirar o fôlego, cruzaram a linha de chegada sem faltas, em 35s65, assumindo a liderança da competição que se provou definitiva.

Até então líder, Cian O'Connor com Iron Man garantiu o vice pela Irlanda, sem faltas, 35s76. Em 3º lugar, chegou a jovem e atual campeã francesa Nina Mallavaey e Dynastie de Beaufour, sem faltas, 36s35.

"Foi um percurso duro, mas a Miss Blue deu tudo de si. Ela é incrivelmente expressiva, com um coração enorme, e realmente respondeu quando mais importava. Começamos um pouco mais conservadores, mas aceleramos onde era necessário. Hoje, tudo se encaixou, estou muito orgulhoso dela e grato por estar aqui em Roma", destacou o campeão Yuri.

"Competindo com esse nível de cavaleiros e amazonas, eu não tinha muito o que fazer: apenas arriscar o máximo que pude", pontuou.

Stephan, que na véspera venceu o Prêmio Loro Piana, a 1.55m, com Dinoso Império Egípico, também teve uma brilhante apresentação com a égua Chevaux Primavera Império Egípcio, sem faltas, em 37s71, garantindo o 5º posto. Foi com Primavera, égua BH de 12 anos, que Stephan garantiu o ouro individual no Pan 2023, foi 5º colocado em Paris 2024 e bronze no GP Rolex na Piazza di Siena em 2023. A disputa distribui cerca de 3,2 milhões de reais em premiação.

A conquista de Yuri no GP5* no CSIO de Roma foi a segunda brasileira na história da competição, a primeira foi em 1998, com Rodrigo Pessoa então montando Let's Fly.

A série 2025 Rolex inclui sete dos principais Concursos Internacionais em Bruxelas, na Bélgica, Dinard e La Baule, na França, Dublin, na Irlanda, Falsterbo, na Suécia, Roma, na Itália e Wellington, nos EUA. Agora, depois de Roma, vem o Jumping International de La Baule, entre 4 e 6 de junho, e depois em Falsterbo Horse Show, entre 10 e 13 de julho.