Yuri Alberto sofre fratura óssea e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians anunciou na manhã deste domingo que o atacante Yuri Alberto sofreu uma fratura óssea (fratura no processo transverso de L1 à direita) após o jogo contra o Atlético-MG neste sábado. O Timão não informou o prazo de recuperação do jogador, que deve ser desfalque para o duelo decisivo contra o Huracán-ARG nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, Yuri Alberto continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. No local, foi constatada a fratura óssea.

De acordo com o Timão, Yuri Alberto está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do clube.

Temporada muito boa

Caso seja confirmado que Yuri Alberto seja um desfalque à longo prazo, o Corinthians irá sentir muito a ausência de seu camisa 9. O atacante do Timão é o artilheiro da equipe no ano com 13 gols após 31 jogos.

Provavelmente sem Yuri, o Corinthians terá uma decisão na terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Precisando vencer, o Timão visita o Huracán-ARG, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da competição.