Corinthians: Yuri Alberto tem fratura nas costas após deixar jogo carregado

O Corinthians informou hoje que Yuri Alberto sofreu uma fratura nas costas, mais precisamente no processo transverso de L1 à direita, na lombar.

O que aconteceu

O Alvinegro informou que o atacante está "imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico". O clube não informou o prazo de recuperação.

Yuri passou por exames na madrugada de domingo após apresentar um "quadro relevante de dor". A primeira avaliação médica apontava uma contratura na região lombar.

O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada.



Yuri Alberto saiu de campo no empate com o Atlético-MG sem apoiar o pé direito no chão. O camisa 9 iniciou a partida no banco e entrou no confronto aos 20 minutos da segunda etapa.

O centroavante vira desfalque para o jogo da Sul-Americana, e Dorival também não deve ter Memphis e Garro. O Alvinegro encara o Huracán na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.