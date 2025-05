Xabi Alonso é anunciado como novo treinador do Real Madrid

É oficial! O Real Madrid anunciou na manhã deste domingo que Xabi Alonso, lenda do clube e técnico até então do Bayer Leverkusen, será o novo treinador da equipe Merengue pelas próximas três temporadas, de 1º de junho de 2025 a 30 de junho de 2028. O comandante estreará na Copa do Mundo de clubes, no mês que vem.

Xabi Alonso chega ao Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti, técnico com mais títulos na história do time. O italiano, que assumirá a Seleção Brasileira nesta semana, treinou e foi campeão com Xabi em 2014, quando estiveram juntos na campanha vitoriosa da Liga dos Campeões daquele ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Agora, Xabi Alonso retorna ao Real como um dos melhores treinadores do mundo. O espanhol fez história com o Bayer Leverkusen na temporada passada, ao conquistar o Campeonato Alemão (de forma invicta) e a Copa da Alemanha. Já no início desta temporada, venceu também a Supercopa da Alemanha.

Nesta segunda-feira, 26 de maio, Xabi Alonso será apresentado como novo treinador do Real Madrid em um evento que será realizado no centro de treinamento do clube.

Antes, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá o espanhol na cerimônia formal de assinatura que vincula nosso novo treinador ao clube pelas próximas três temporadas. Após a apresentação, Xabi Alonso falará à imprensa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Trajetória no Real Madrid

Xabi Alonso é uma das maiores lendas do Real Madrid. Ele defendeu o clube em 236 partidas, entre os anos de 2009 e 2014. Nesse período, conquistou seis títulos: uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, um título de La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Além disso, Xabi Alonso também é uma lenda da seleção espanhola, com a qual conquistou 1 Copa do Mundo (2010) e 2 Eurocopas (2008 e 2012), em 113 partidas.

Por fim, o vínculo com o Real Madrid se estendeu mesmo após se aposentar dos gramados. Xabi Alonso começou sua carreira de treinador na base dos Merengues, comandando o time Sub-14 durante a temporada 2018-2019.