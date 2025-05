Weverton detona VAR após revés do Palmeiras: 'Temos a categoria de c*** com tudo'

O líder Palmeiras foi derrotado pelo vice-líder Flamengo por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo. Na saída de campo, o goleiro Weverton criticou a demora na tomada de decisões da arbitragem e a forma como o VAR vem sendo utilizado no futebol brasileiro.

Em entrevista de campo após a partida, Weverton, capitão do time neste domingo, reconheceu os méritos da equipe carioca pela vitória. No entanto, direcionou críticas à forma como o árbitro Ramon Abatti Abel conduziu o jogo, especialmente pela marcação de um pênalti interpretativo a favor do Flamengo no segundo tempo do duelo.

"O árbitro tem que ter autonomia, ele viu, estava na frente dele, quando vê na TV, óbvio que qualquer contato parece que é falta. O árbitro vai no VAR em todo lugar, dura 30 segundos, olha e volta. Aqui demora, três, quatro, cinco minutos, rola discussão entre eles. Não é a função do VAR, é para corrigir erros óbvios e claros. Quando há dúvida, não tem que chamar. Não é para o Palmeiras, todo fim de semana alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. É o futebol, não é o problema de um, é de todos", disse.

O goleiro atribuiu a derrota por consequência à falta de precisão do ataque do Palmeiras nas finalizações. No primeiro tempo, o lateral Piquerez perdeu um pênalti que poderia ter mudado o rumo do jogo.

"A eficácia determinou o resultado, o Flamengo foi mais efetivo e quando tivemos as nossas não conseguimos. A vantagem que criamos dá a oportunidade de às vezes não fazer um jogo bom ou ter uma derrota e continuar na liderança. Óbvio que temos que aprender muito com o que aconteceu hoje, principalmente com o que vem pela frente, com o Mundial e todo o campeonato. Agora é descansar, pensar na Libertadores, corrigir nossos erros e melhorar para não acontecer mais."

UTILIZAÇÃO DO VAR

Apesar das reclamações ao árbitro, Weverton defendeu a utilização do VAR no campeonato e avalia que no futebol brasileiro, semanalmente todas as equipes são vítimas de erros que implicam no resultado das partidas.

"Sendo bem sincero, é muito difícil falar da arbitragem. Todo fim de semana alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. Agora é incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós, brasileiros, temos a categoria de c*** com tudo", explicou.

"Não vamos colocar a culpa no VAR, o Flamengo tem mérito pela vitória, mereceu, jogou muito bem. Mas naquela altura um pênalti não só altera o placar, mas muda nosso emocional e forma de ver o jogo", finalizou.