Weverton critica VAR, mas reconhece mérito do Flamengo em derrota do Palmeiras

Weverton saiu de campo insatisfeito com a atuação do VAR no duelo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a derrota do Verdão por 2 a 0, o goleiro contestou a intervenção do árbitro de vídeo no lance que resultou no pênalti a favor do time rubro-negro.

"Sendo bem sincero, é muito difícil falar da arbitragem, todo final de semana alguém está sendo prejudicado e alguém está sendo beneficiado. É incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo. O árbitro viu, estava na frente dele. O lance quando é transmitido na tv ele para e aí é óbvio que parece falta", disse Weverton em entrevista à TV Globo.

No segundo tempo de Palmeiras x Flamengo, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Murilo. Inicialmente o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou pênalti, mas, após revisão do VAR, ele mudou de decisão e acabou marcando a infração do zagueiro palmeirense.

"O árbitro lá fora [do Brasil] vai no VAR e demora 30 segundos. Aqui [no Brasil] demora três, quatro minutos. Essa não é a função do VAR. A função do VAR é para corrigir erros óbvios e claros. Onde existe dúvida tem que deixar o árbitro de campo decidir. Todo final de semana alguém é prejudicado e alguém é beneficiado. É o futebol. Não vamos botar a culpa no VAR, o Flamengo tem seu mérito pela vitória, jogou muito bem. Mas, acho que naquela altura um pênalti dado daquela forma não só altera o placar como também muda nossa forma de ver o jogo", prosseguiu Weverton.

VAR à parte, o goleiro palmeirense admitiu que o Palmeiras deveria ter sido mais letal nas oportunidades que criou, sobretudo no primeiro tempo, em que os donos da casa foram superiores, protagonizando as melhores chances de gol.

"Nesse tipo de jogo a eficácia muitas vezes determina o resultado. Tivemos oportunidade de sair na frente, fizemos um bom primeiro tempo. Até a hora do pênalti para o Flamengo estava bem equilibrado. Quando você começa perdendo é sempre mais difícil, ainda mais contra o Flamengo. Acho que a eficácia determinou o resultado, o Flamengo conseguiu ser mais efetivo, concluir suas chances a gol e não conseguimos concluir as nossas. Mas, a vantagem que criamos durante o campeonato nos dá a oportunidade de ter uma derrota e continuar na liderança. Óbvio que temos que aprender muito, vem Mundial pela frente e também por todo campeonato. Descansar agora, pensar na Libertadores, corrigir nossos erros e melhorar pra não acontecer mais", concluiu Weverton.