Santos bate Vitória com Neymar em campo e fim de jejum de Guilherme

O Santos, com Neymar entrando na segunda etapa, bateu o Vitória por 1 a 0 neste domingo, em confronto pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Guilherme, após três meses de jejum.

Mesmo com a vitória, o Peixe é o 18º colocado dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos. O Vitória é o 17º, com um ponto a mais que o adversário paulista.

Neymar entrou aos 19 da segunda etapa - o camisa 10 sofreu muitas faltas e quase anotou o segundo do Peixe em cobrança de falta na entrada da grande área.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira: o Santos recebe o RB Leipzig em amistoso, às 19h (de Brasília), e o Vitória visita o Universidad Católica, às 21h30, pela Sul-Americana.

Como foi o jogo

O Santos teve as melhores chances da primeira etapa e abriu o placar com quebra de jejum de Guilherme. O atacante não balançava as redes há 11 jogos, desde o Campeonato Paulista, e conseguiu belo tento de cabeça para colocar o Peixe na frente. O próprio atleta perdeu gol cara a cara, mas se redimiu abrindo o placar para a equipe visitante. O Vitória teve uma grande chance de igualar o confronto, mas Renato Kayzer desperdiçou.

No segundo tempo, Neymar entrou em campo, mas o embate terminou 1 a 0. Mesmo com a entrada do camisa 10, o Santos acabou sendo pressionado na reta final do segundo tempo, com belas defesas de Gabriel Brazão para evitar o empate do Vitória. O Peixe ainda conseguiu uma bola na trave com Rollheiser, mas venceu o duelo pelo placar mínimo.

Gols e destaques

Guilherme foi lançado em velocidade e perdeu ótima chance! Após passe incrível de Barreal, o atacante venceu a marcação, saiu cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e acabou finalizando por cima do gol.

E o camisa 11 se redimiu! Pouco depois de perder gol, Guilherme foi acionado, após jogada de Deivid Washington e Souza, e cabeceou no ângulo, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Renato Kayzer cabeceou para fora e sem goleiro. O atacante do Vitória aproveitou rebote de Brazão, após finalização forte de Osvaldo, e acabou perdendo gol feito, cabeceando à direita do gol do Santos.

Rollheiser finalizou na trave. Em lance espirrado, a bola sobrou com o meio-campista, que ajeitou o lance e chutou forte, acertando a trave esquerda de Lucas Arcanjo.

Brazão salvou o Peixe com bela defesa. Em bela jogada de Matheusinho e Ronald, o camisa 30 do Vitória tocou para dentro da grande área e encontrou Léo Pereira, que finalizou forte e parou no paredão do Santos.

Mais uma vez, Brazão evitou empate do Vitória. Em cobrança de falta de Jamerson, Lucas Halter cabeceou, e o goleiro do Santos, em outra oportunidade, conseguiu ótima defesa com as pernas para assegurar a vitória.

Neymar quase marcou de falta. O camisa 10 foi derrubado na entrada da grande área e, na cobrança, finalizou forte, mas Lucas Arcanjo reagiu e fez defesa para evitar mais um gol do Santos.

Thaciano desperdiçou contra-ataque e ainda chutou companheiro de equipe! Neymar saiu em arrancada e soltou para o camisa 16, esperando pelo toque de volta. O meia-atacante acabou errando o passe e, após espirrada de bola, tentou finalizar, mas acabou acertando colega do Santos e perdendo a posse.

Ficha técnica

Vitória 0 x 1 Santos

Competição: 10ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Barradão - Salvador-BA

Data e hora: 25 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Tiago Augusto Kapps e Mauricio Coelho Silva

VAR: Paulo Renato Moreira

Gol: Guilherme, aos 19'/1ºT

Amarelos: Matheuzinho, Ryller, Baralhas (Vitória); Luan Peres (Santos)

Vitória: Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Erick), Ronald, Matheusinho; Gustavo (Lucas Braga), Osvaldo (Léo Pereira) e Kayzer. Técnico: Thiago Carpini

Santos: Brazão; Léo Godoy, Luan Peres, João Basso (Luizão) e Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Neymar), Guilherme (Thaciano) e Deivid Washington (Luca Meirelles). Técnico: Cleber Xavier