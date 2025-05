Transmissão ao vivo de Sport x Internacional: veja onde assistir

Sport e Internacional se enfrentam hoje (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda busca sua primeira vitória no Brasileirão e tenta reagir para deixar a lanterna da competição. Na última rodada, o Leão foi superado pelo Ceará por 2 a 0 e acumula uma sequência negativa.

Do outro lado, o Internacional também vive um momento instável e não vence há três partidas. No compromisso mais recente pelo campeonato, empatou em 1 a 1 com o Mirassol.

Apesar da fase irregular no Brasileirão, o Colorado conseguiu um bom resultado no meio de semana ao vencer o Maracanã por 3 a 0 e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Sport x Internacional -- Campeonato Brasileiro