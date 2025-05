Transmissão ao vivo de Fortaleza x Cruzeiro: veja onde assistir

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam hoje (25), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza atravessa um momento instável no Brasileirão e tenta se recuperar após vencer apenas um dos últimos cinco jogos. Na rodada passada, o Leão do Pici foi derrotado de forma contundente pelo Vasco, por 3 a 0, fora de casa.

Do outro lado, o Cruzeiro chega em melhor fase. A equipe comandada por Leonardo Jardim soma quatro jogos de invencibilidade no campeonato, com três vitórias e um empate — este último no clássico contra o Atlético-MG, que terminou 0 a 0.

Na Copa do Brasil, os dois clubes tiveram destinos diferentes. O Cruzeiro garantiu a vaga nas oitavas de final com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Vila Nova, enquanto o Fortaleza acabou eliminado em casa pelo Retrô, nos pênaltis.

Fortaleza x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro