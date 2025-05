Timberwolves reagem com show de Anthony Edwards e arrasam Thunder nas finais do Oeste

Anthony Edwards só precisou jogar três períodos para anotar 30 pontos, pegar nove rebotes e dar seis assistências e comandar a reação do Minnesota Timberwolves nas finais da Conferência Oeste. Em Minneapolis, os mandantes derrotaram o Oklahoma City Thunder por 143 a 101, na noite de sábado, e reduziram a vantagem dos rivais na série para 2 a 1.

Dispostos a continuar na briga por vaga na decisão do título da NBA, os Timberwolves foram dominantes do início ao fim - desde o início do segundo quarto mantiveram pelo menos de 22 pontos de vantagem -, atacando com força e sem dar espaços na defesa.

Depois de acertar apenas um arremesso de três pontos no jogo 2, em nove tentativas, Edwards fez cinco cestas em oito tiros de longa distância neste sábado, além enterradas partindo em velocidade. "Era colocar pressão máxima na bola e arremessar o máximo que puder", ensinou Edwards.

Julius Randle acrescentou 24 pontos e o novato Terrence Shannon Jr. marcou 15 pontos em 13 minutos, em noite que até os reservas contribuíram para causar todos os tipos de problemas para uma das melhores defesas da NBA, o que resultou em um raro placar elástico contra a franquia de Oklahoma.

Diferentemente dos dois primeiros jogos, quando mantiveram a pontaria calibrada, os visitantes converteram apenas 12 de 40 arremessos no primeiro tempo.

Principal jogador dos Thunder, Shai Gilgeous-Alexander passou mais de 13 minutos sem pontuar e era vaiado e provocado pela torcida adversária no Target Center a cada toque na bola. "Eles nos atacaram muito cedo, e depois não conseguimos nos recuperar", lamentou Gilgeous-Alexander.

O recém-nomeado MVP da NBA marcou somente 14 pontos, convertendo 4 de 13 arremessos. O canadense acabou substituído faltando 4min25 para o término do terceiro quarto, quando os Wolves já venciam por 38 pontos de diferença e a derrota parecia inevitável.

O quarto jogo da série será realizado novamente em Minneapolis nesta segunda-feira. Antes, neste domingo, o Indiana Pacers recebe o New York Knicks no jogo 3 das finais da Conferência Leste. A equipe de Indianápolis leva vantagem de 2 a 0.