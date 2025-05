Sub-13 e sub-14 do São Paulo goleiam São Bento e seguem 100% no Paulistão

Neste domingo, a equipe sub-13 e a sub-14 do São Paulo golearam o São Bento, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela segunda rodada do Paulistão. Desta maneira, ambas os times do Tricolor mativeram o 100% de aproveitamento no Estadual.

Os mais novos do São Paulo venceu pelo placar de 6 a 0. A ampla vitória dos Crias de Cotia saíram dos pés de Navarrete, Piva, Flausino, Enzo Niccoli, Rocha e Voria. Desta maneira, o time chegou aos oito pontos nas duas primeiras rodadas já que, na tradicional disputa de pênaltis da competição ao final da partida, venceu por 4 a 3.

Já o sub-14 do Tricolor goleou o São Bento por 8 a 0. Kayky Correa (duas vezes), Alexandre Ottoni, Lucas Jorge, Felipe de Oliveira, Arthur Henrique, Caique Pedroza e Luys Manoel construíram a grande vitória do São Paulo. Assim como os mais novos, a equipe sub-14 chegou às oito unidades ao vencer a disputa de pênaltis por 3 a 1.

Agora, para manter a campanha perfeita, as categorias de base do Tricolor paulista têm um novo desafio. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o GO Audax, no José Liberatti, em Osasco (SP), no próximo domingo (1º).

O sub-13 entra em campo às 9h (de Brasília) e o sub-14 vai aos gramados logo em seguida, às 10h40.