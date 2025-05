Inter empata na Ilha com golaço de 'joia' e evita 1ª vitória do Sport

O Inter empatou com o Sport por 1 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barletta fez o gol do Leão, e o jovem Gustavo Prado, de 19 anos, deixou tudo igual com um belo gol no ângulo do goleiro Caíque França.

O placar igualado não mudou muito a situação de ambos os times. Com o resultado, o Sport segue na lanterna do campeonato, somando apenas 3 pontos, e ainda sem vencer. O Inter, que estava em 16º lugar, vai a 11 pontos e sobe duas posições temporariamente.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Mirassol no próximo domingo, às 11h, fora de casa. Já o Inter volta a campo na quarta-feira para duelar com o Bahia, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O colorado é vice-líder do grupo F da competição continental.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com muita pressão do Sport. O primeiro gol do Leão saiu logo aos sete minutos de jogo, e o time permaneceu levando dificuldades ao goleiro Anthony. O Inter só começou a se reorganizar depois dos dezessete minutos, passando a dominar mais a posse de bola e construindo jogadas pelo meio. O time do técnico Roger Machado também apostou em chutes de longa e média distância, fazendo o arqueiro Caíque França trabalhar mais. Coube ao Sport fortalecer a defesa e investir mais no contra-ataque. Aos 30 minutos, o atacante Ricardo Mathias sofreu lesão na coxa direita e foi substituído, virando dúvida para a próxima partida do Colorado.

O Inter voltou mais agressivo no segundo tempo. Diferente da primeira etapa, o colorado soube aproveitar a posse de bola e criou boas chances, convertendo a primeira grande oportunidade dos 45 minutos finais. Logo aos dois minutos, o garoto Gustavo Prado fez um golaço na gaveta e empatou o jogo. Com tudo igual no placar, o Sport se mostrou nervoso e sem saber como pressionar o Inter. Na metade do segundo tempo, a torcida do Leão chamou o técnico António Oliveira de "burro" quando ele decidiu substituir Barletta. Aos 39, Ronaldo foi expulso por entrada violenta em Zé Lucas. Mesmo assim, o Leão não aproveitou a superioridade numérica.

Lances de destaque

Pressão do Sport. Lucas Lima, marcado por quatro do Inter, deu belo passe para Barletta, que correu mais que os defensores e saiu na cara do goleiro Anthony, que defendeu o chute adversário.

1 a 0. Em jogada muito bem trabalhada, Hereda recebeu pela direita e cruzou rasteiro nos pés de Barletta, que finalizou. O goleiro Anthony defendeu, e na sobra, o próprio Barletta mandou para o fundo do gol.

Quase o segundo. No contra-ataque, Barletta saiu sozinho pela esquerda, mas quando tentou driblar o goleiro para finalizar, Anthony defendeu. A bola sobrou na direita do campo, mas nenhum jogador do Sport apareceu para aproveitar.

Pressão do Inter. Na cobrança de escanteio, Ronaldo subiu mais que a zaga adversária e cabeceou, mas a bola foi para a linha de fundo.

Confusão. Barletta caiu, e os jogadores do Sport praticamente ficaram parados perto do meio de campo, mas o árbitro não paralisou a partida. Bruno Tabata aproveitou a distração adversária e deu passe para Gustavo Prado finalizar no canto esquerdo do goleiro Caíque França. Depois que a bola foi para fora, os jogadores do Sport foram cobrar o árbitro, que deu cartão para Sérgio Oliveira por reclamação.

Golaço do Inter. Gustavo Prado recebeu de Thiago Maia na entrada da área pela esquerda e finalizou de direita no ângulo de Caíque França. Um golaço do garoto de apenas 19 anos.

Em cima da linha. Bernabei deu um toque por baixo do goleiro do Sport, e Hereda tirou a bola no limite, em cima da linha. O VAR revisou o lance e concluiu que a bola não entrou.

Ficha técnica

Sport 1 X 1 Internacional

Data e horário: 25 de maio de 2025, às 16h.

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE).

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda.

Assistentes: Bruno Boschilla e Douglas Pagung.

VAR: Ilbert Cardoso da Conceição.

Cartões amarelos: Aguirre (INT), Lucas Cunha (SPO), Antônio Oliveira (téc.) (SPO), Sérgio Oliveira (SPO).

Cartões vermelhos: Ronaldo (INT).

Gols: Barletta (7'/1ºT), Gustavo Prado (2'/2ºT).

Sport: Caíque França, Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos, Chico, Hereda, Sérgio Oliveira (Du Queiroz), Zé Lucas (Atencio), Lucas Lima, Igor Cariús (Dalbert), Chrystian Barletta (Titi Ortiz), Pablo. Técnico: António Oliveira.

Internacional: Anthoni, Aguirre, Juninho, Clayton, Bernabei, Ronaldo, Thiago Maia (Yago), Gustavo Prado (Raykkonen), Oscar Romero (Vitinho), Bruno Tabata (Luis Otáveio), Ricardo Mathias (Lucca). Técnico: Roger Machado.