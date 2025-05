Sport e Internacional fazem jogo fraco, empatam e continuam em jejum no Brasileirão

Sport e Internacional aumentaram suas sequências sem vencer no Campeonato Brasileiro. Em jogo tecnicamente fraco, a dupla ficou no empate por 1 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada. O time pernambucano até saiu na frente, com Barletta, mas Gustavo Prado deixou tudo igual para os gaúchos.

É o quarto jogo seguido do time de Roger Machado sem vencer no campeonato, em queda livre e, com 11 pontos, cada vez mais perto da luta contra a queda. Em situação mais dramática, o Sport segue sendo o único time sem vencer no Brasileiro, na lanterna com apenas três pontos em 30 disputados.

Empurrado pela torcida, o Sport aproveitou o bom início para abrir o placar aos seis minutos. Em jogada pela direita, Hereda finalizou, o goleiro Anthoni deu rebote e Barletta empurrou para as redes. Após o gol, o Internacional se lançou ao ataque e ocupou bem o campo ofensivo, porém faltou calibrar o pé nas finalizações.

A estratégia do time da casa foi se defender e explorar os contra-ataques. Novamente com Hereda, o lateral serviu Sérgio Oliveira e desta vez Anthoni fez a defesa. Na reta final, o time gaúcho teve sua grande chance. Aproveitando uma falha da defesa pernambucana, Gustavo Prado arriscou e mandou raspando.

Na volta do intervalo, o Internacional conseguiu ter a efetividade que faltou na primeira etapa. Com dois minutos, Gustavo Prado recebeu na ponta esquerda, bateu colocado para marcar um golaço para deixar tudo igual. A virada quase veio com Lucca e Hereda tirou em cima da linha. Na resposta, Igor Cariús cabeceou e Anthoni espalmou.

O duelo que voltou elétrico, aos poucos foi perdendo a intensidade deixando o embate morno. Na reta final, o jogo piorou, com os dois times abusando de erros técnicos e passes. Aos 41, o Internacional ainda teve Ronaldo expulso após revisão no VAR. Mesmo com um a mais, o Sport não tirou proveito e segue sem vencer no Brasileirão.

O Internacional agora tem a decisão por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores diante do Bahia, na quarta-feira, às 19h, na Arena Beira Rio. Já pelo Brasileiro, atua no próximo domingo, contra o Fluminense, também em casa. Também no domingo, o Sport visita o Mirassol, às 11h, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 INTERNACIONAL

SPORT - Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos e Chico; Hereda, Sérgio Oliveira (Titi Ortiz), Zé Lucas (Atencio), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Chrystian Barletta (Du Queiroz) e Pablo. Técnico: António Oliveira.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Juninho, Clayton Sampaio e Bernabéi; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio), Gustavo Prado (Raykkonen), Óscar Romero (Vitinho) e Bruno Tabata ((Yago Noal); Ricardo Mathias (Lucca). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Chrystian Barletta, aos seis minutos do primeiro tempo; Gustavo Prado, aos dois do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Cunha e Sérgio Oliveira (Sport); Aguirre (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo (Internacional).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 545.540,00.

PÚBLICO - 21.921 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).