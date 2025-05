Santos terá Neymar no banco e mudança na defesa para encarar o Vitória; veja escalações

O Santos está escalado para o confronto de logo mais contra o Vitória, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier contará Neymar no banco e promoveu uma alteração 'obrigatória' no setor defensivo.

Recuperado de lesão na coxa esquerda, Neymar voltou aos gramados no embate da última quinta-feira, contra o CRB. Agora, novamente começa novamente no banco de reservas. O craque tem recebido minutos gradualmente para evitar novos problemas físicos.

Em relação ao 11 inicial, o Santos terá praticamente o mesmo time que saiu jogando no duelo contra o CRB, no meio de semana. A única mudança é a entrada de João Basso na vaga de Zé Ivaldo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Escobar também cumpre suspensão e não joga, dando lugar a Souza.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

O Peixe ainda terá as baixas de João Schmidt (lesão muscular na coxa esquerda), Soteldo (lesão muscular na coxa esquerda), Aderlan (dores na coxa direita) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda), além de Gil (liberado para resolver problemas familiares).

Do outro lado, o Vitória conta com o importante retorno de Matheuzinho, de volta após cumprir suspensão. Outras mudanças são as entradas de Gustavo Silva na vaga de Wellington Rato e Zé Marcos no lugar de Edu.

O Vitória está escalado da seguinte maneira: Lucas Arcanjo; Baralhas, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Silva, Osvaldo e Renato Kayzer.

Ficam fora os lesionados Hugo, Fabri, Willian Oliveira e Cáceres, além de Pepê (suspenso pelo terceiro amarelo).

Santos e Vitória se enfrentam logo mais, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Barradão, pela décima rodada do Brasileirão.

O árbitro Anderson Daronco apitará o duelo, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Mauricio Coelho Silva Penna. O VAR ficará sob responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.