Samir Xaud é eleito o novo presidente da CBF

O médico Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, foi oficializado como o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 2029. Ele foi candidato único na eleição realizada neste domingo, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e recebeu 103 votos.

Oito vice-presidentes também foram eleitos: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

Xaud apresentou sua candidatura com o apoio formal das federações do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Ele também teve, ao seu lado, clubes do país: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

Samir Xaud: sem rival na disputa

Com essa configuração, a candidatura do dirigente inviabilizou a tentativa de inscrição de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Apesar de ter o respaldo de cerca de 30 clubes, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.

Segundo as regras eleitorais da CBF, federações e clubes só podem subscrever uma única chapa. Uma vez registrado o apoio, não é mais possível alterar o endosso para outra candidatura ? o que, na prática, impede a formação de uma nova composição concorrente.

A eleição da CBF ocorreu em meio a uma nova fase política da entidade, após a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência em virtude de uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.