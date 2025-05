Rumo ao tetra consecutivo: a dinastia de André Jardine no México

André Jardine faz nova final hoje e pode se tornar o primeiro técnico tetracampeão consecutivo no México.

O que aconteceu

O América enfrentará o Toluca hoje, às 22h, fora de casa, em busca do quarto troféu consecutivo. A decisão ocorrerá no estádio do Toluca. O primeiro jogo foi 0 a 0.

Nenhum técnico conquistou quatro títulos seguidos no México. André Jardine pode ser o primeiro.

O América nunca foi tetracampeão em 128 anos de história. O clube mexicano tem uma das maiores torcidas do mundo ao lado do Flamengo e, inclusive, disputará o play in contra o LAFC para a Copa do Mundo de Clubes. Quem vencer entra no grupo do Fla.

Há dois anos no América, Jardine já tem seis títulos. Ele é o mais vitorioso da história do clube.

A grande final ocorrerá contra o Toluca do ex-palmeirense Luan, do ex-são-paulino Helinho e de Antônio Mohamed, ex-treinador do Atlético-MG. O Turco também tem três títulos mexicanos. O Toluca vive uma seca de 15 anos.

A idolatria

André Jardine é um verdadeiro ídolo no América e estampa até bandeirões da torcida. Jardine é para o América o que Jorge Jesus foi para o Flamengo, e Abel Ferreira é para o Palmeiras.

O tricampeonato já fez o América voltar a se isolar como o maior campeão mexicano de todos os tempos, com 16 títulos. O Chiva tem 12. O Toluca, 10.

Quando Jardine chegou, o América não era campeão há cinco anos, nove torneios. Os rivais se aproximavam no número de conquistas.

O América conseguiu essas campanhas vitoriosas mesmo sem o Azteca. O estádio para 83 mil pessoas está em reforma para a Copa do Mundo de 2026. O time de Jardine manda seus jogos nos estádios Ciudad de los Deportes, do Cruz Azul, e o Cuauhtémoc, do Puebla.

David Faitelson, da TUDN, resumiu essa relação de Jardine com o América. "Com todo o respeito, a verdadeira estrela do América é André Jardine. Ele é o dono do espetáculo". Ele é um dos principais jornalistas esportivos do México.

Todo esse sucesso fez clubes brasileiros e até a seleção do México cogitarem Jardine. Mas tirá-lo do América é muito difícil.

Botafogo, Corinthians e Santos procuraram André Jardine por meio do seu representante neste ano. Anteriormente, Grêmio e Inter tiveram interesse. O Vasco buscou o treinador quando ele ainda estava no San Luis.