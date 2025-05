Refém de Jon Jones? Alexander Volkov expressa frustração com situação dos pesos-pesados

A indefinição no topo da divisão dos pesos-pesados do UFC não influencia na carreira apenas dos envolvidos, no caso Jon Jones e Tom Aspinall, mas também atrapalha o planejamento dos rivais. É neste cenário que se encaixa o gigante russo Alexander Volkov, top 3 do ranking e mais um indivíduo frustrado com a 'novela' que parece travar a categoria mais pesada do Ultimate.

Em recente entrevista ao site 'ChampionAT', Volkov deixou clara sua irritação com a demora na realização da tão aguardada disputa entre os campeões Jon Jones (linear) e Tom Aspinall (interino), pela unificação do título peso-pesado do UFC. Isso porque o russo entende que o atraso, que estaria sendo motivado por 'Bones', pode, inclusive, ser um fator determinante para impedir sua chegada no topo.

"Como lutador, claro, eu tenho uma opinião negativa sobre o atraso da luta Jones vs Aspinall, porque minhas chances de lutar pelo título estão ficando menores, e o tempo está se esgotando. Em outras categorias de peso, há uma verdadeira esteira rolante de lutas. É por isso que estou infeliz. Eu teria tido a chance de me testar em uma luta de título há muito tempo se não fosse por Jon Jones", lamentou Volkov.

Culpa do UFC?

Apesar da crítica ao comportamento do campeão linear dos pesados, Volkov o exime de culpa e cobra uma mudança de atitude por parte do UFC. Na visão do gigante de 2m, a organização presidida por Dana White é a principal responsável por deixar a situação chegar neste ponto e, consequentemente, estagnar o topo da categoria.

"Mas eu posso entendê-lo. O UFC dá a ele esse privilégio, ele se sente o mestre da situação. Jon sabe que ele vai ser valioso para o UFC em qualquer caso. E ele tira vantagem disso. A questão aqui não é muito sobre Jon Jones, mas sobre o fato do UFC permitir que ele se comporte dessa maneira e mostrar lealdade excessiva a ele. Como resultado, todo mundo está esperando por isso", finalizou o russo.

A preocupação de Alexander Volkov se justifica. Afinal de contas, aos 36 anos de idade, o russo vive seu melhor momento desde que estreou no UFC, em 2016, e nunca esteve tão perto de uma disputa de título, que pode nunca chegar pela perda do 'timing' com o atraso provocado por Jon Jones.

Atualmente, o gigante de 2m ocupa a 3ª colocação no ranking, posição que é fruto do retrospecto positivo em suas lutas mais recentes - com quatro vitórias em cinco combates disputados. A única derrota sofrida por Volkov neste período ocorreu de forma polêmica, em dezembro, diante de Ciryl Gane, que venceu em uma controversa decisão dividida dos juízes.

