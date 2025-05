Real Madrid nomeia Xabi Alonso como técnico com contrato de três anos

(Reuters) - Xabi Alonso foi nomeado técnico do Real Madrid, informou o clube da LaLiga neste domingo, e o espanhol retornará ao Santiago Bernabéu, onde passou seis temporadas como jogador e conquistou vários troféus.

Alonso, 43 anos, assinou um contrato de três anos até junho de 2028 vai substituir Carlo Ancelotti, que teve seu último jogo no sábado.

Com Ancelotti terminando seu segundo período no Real sem ganhar um troféu importante, o Real agiu rapidamente para trocar de técnico depois que o veterano italiano concordou em treinar o Brasil.

Alonso estava no comando do Bayer Leverkusen e confirmou que deixaria o clube alemão neste mês.

O espanhol assumiu o comando do Leverkusen em outubro de 2022 e levou o time ao seu primeiro título da Bundesliga, sem perder nenhum jogo. A equipe também venceu a Copa da Alemanha e chegou à final da Liga Europa.

Ele tinha contrato com o Leverkusen até 2026, mas o clube disse que havia atendido ao seu desejo de rescindir o contrato no final da temporada.

Alonso será apresentado como técnico do Real na segunda-feira e assumirá o cargo a partir de 1º de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes, que começa nos Estados Unidos no próximo mês.

O ex-jogador da seleção espanhola chegou ao Real em 2009, vindo do Liverpool, e disputou 236 partidas pelo time, conquistando um título da LaLiga, dois troféus da Copa do Rei e o tão esperado décimo título europeu do clube.

Ele começou sua carreira de treinador na academia juvenil do Real, onde dirigiu a equipe sub-14 durante a temporada 2018-19, vencendo a liga e o torneio da Champions.

Ele assumiu o comando da equipe reserva da Real Sociedad antes de dar o grande passo para assumir o cargo no Leverkusen.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)