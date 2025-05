Real Madrid confirma Xabi Alonso como treinador até 2028 na vaga de Carlo Ancelotti

O Real Madrid confirmou, neste domingo, a contratação do técnico Xabi Alonso, vindo do Bayer Leverkusen, a partir de 1º de junho. O espanhol assinará, nesta segunda-feira, um vínculo válido pelas próximas três temporadas - até 30 de junho de 2028.

Alonso chega ao Real Madrid com a difícil missão de substituir Carlo Ancelotti, que vai comandar a seleção brasileira a partir desta segunda-feira. O italiano, que conquistou 15 títulos pelo clube em seis temporadas, despediu-se no sábado e foi homenageado na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, o último compromisso do clube na temporada.

Assim, o Xabi Alonso estreará no comando do time merengue no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, no próximo mês. Na fase de grupos, o Real Madrid enfrentará o Al Hilal, no dia 18, o Pachuca, no dia 22, e o RB Salzburg, no dia 26.

No anúncio oficial, o clube da capital espanhola destacou a profunda conexão do novo comandante com a equipe, com uma passagem de sucesso como jogador e o início em sua atual função. Campeão mundial pela Espanha na Copa de 2010 e de duas Eurocopas, ele conquistou seis taças, incluindo a Liga dos Campeões e o Espanhol, em 236 jogos com a camisa branca entre 2009 e 2014.

"Xabi Alonso iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do Real Madrid, comandando o time sub-12 na temporada 2018/19 e conquistando o campeonato e o Torneio dos Campeões. Ele agora retorna como um dos maiores treinadores do mundo, após fazer história no Bayer Leverkusen", diz a nota.

O técnico de 43 anos se credenciou a liderar o gigante espanhol após três ótimas temporadas à frente do Bayer Leverkusen, com o qual conquistou o Campeonato Alemão de forma invicta, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha, mostrando um futebol versátil, taticamente sólido e competitivo. Assim, ele terá a missão de recolocar o Real Madrid na rota das conquistas, após uma temporada abaixo das expectativas.

Xabi Alonso será apresentado pelo Real Madrid nesta segunda-feira, após a cerimônia da assinatura do contrato com o presidente do clube, Florentino Pérez, no complexo esportivo da agremiação, em Madri.