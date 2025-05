Inglês: Liverpool levanta a taça; City, Chelsea e Newcastle vão à Champions

A última rodada do Campeonato Inglês, realizada neste domingo, foi muito movimentada. Em Anfield, o Liverpool levantou o troféu diante de sua torcida. Além disso, Chelsea, Manchester City e mais três outras equipes lutavam por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os únicos times com situação já definida na tabela eram os três últimos, Leicester City, Ipswich Town e Southampton, que tiveram o rebaixamento confirmado há algumas rodadas.

Festa do Liverpool

O domingo foi de muita festa em Liverpool. Os campeões empataram em 1 a 1 contra o Crystal Palace, com um direito a gol histórico de Mohamed Salah. O egipcío marcou seu 29º gol na competição e igualou o recorde de Alan Shearer e Andy Cole de jogador com mais participações em gols em uma só edição da Premier League, com 47.

O jogo também marcou a despedida do lateral Alexander-Arnold, revelado no próprio Liverpool. O atleta deve se juntar ao Real Madrid na próxima temporada.

O Liverpool termina sua participação com 84 pontos e o título, enquanto o Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, ficou na 12ª posição com 53 pontos.

Briga por Champions League

Haaland, do Manchester City, comemora em jogo contra o Fulham pelo Inglês Imagem: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

A briga pela Champions era a parte mais atraente para esta rodada da Premier League. Antes do início dos jogos, apenas Liverpool e Arsenal haviam garantido suas vagas. Em campo, o Manchester City dependia só de si e fez valer a pena. Os Citizens venceram o Fulham por 2 a 0 fora de casa e garantiram seu lugar. A equipe de Pep Guardiola terminou na terceira posição, com 71 pontos.

O Chelsea enfrentou o Nottingham Forest, que também brigava por vaga na Champions. Mesmo atuando fora de casa, a equipe londrina venceu por 1 a 0 e, assim como o City garantiu sua vaga. Os Blues ficaram na quarta posição, com 69 pontos.

Por fim, a última e quinta vaga na Liga dos Campeões ficou com o Newcastle. O time do brasileiro Bruno Guimarães perdeu em casa para o Everton por 1 a 0, mas com a derrota do Aston Villa para o Manchester United, o clube conseguiu a classificação.

Martin Odegaard, do Arsenal, comemora gol contra o Southampton pelo Inglês Imagem: Glyn KIRK / AFP

Ligas Europa e Conferência

Com a derrota sofrida para o Manchester United, o Aston Villa terminou na sexta posição e estará presente na Liga Europa. O Nottingham Forest, por sua vez, terminou com uma vaga na Conference League. A equipe passou grande parte do campeonato na zona de acesso à Champions, mas colecionou resultados ruins e ficou sem o principal torneio europeu.

Além disso, caso o Chelsea vença a Conference League, o Brighton, oitavo colocado, será premiado com uma vaga na competição europeia.

O Tottenham, que fez uma péssima campanha, irá para a Champions graças ao título da Liga Europa, conquistado na última quarta. O Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, jogará a Liga Europa, mesmo terminando o torneio na 12ª colocação.

Amad Diallo, do Manchester United, comemora gol contra o Aston Villa pelo Inglês Imagem: Darren Staples / AFP

