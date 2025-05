Possível ausência de Oscar abre espaço para garotos de Cotia na Libertadores

Oscar tem chances de desfalcar o São Paulo no duelo com o Talleres, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O meio-campista sentiu a coxa esquerda ao fim do primeiro tempo contra o Mirassol, neste sábado, e teve de ser substituído no intervalo por Rodriguinho.

Oscar havia se recuperado recentemente de uma lesão na região posterior da coxa esquerda que o afastou dos gramados por mais de um mês. O camisa 8 voltou a ser relacionado no clássico contra o Palmeiras e, depois do Choque-Rei, foi titular em todas as partidas.

Caso a ausência de Oscar se confirme, os garotos revelados pelas categorias de base e que têm ganhado cada vez mais espaço com o técnico Luis Zubeldía podem ser os escolhidos para preencher a lacuna deixada pelo meia são-paulino.

Assim, Alves e Rodriguinho concorreriam à vaga de Oscar no meio-campo da equipe. Alves tem sido mais utilizado por Luis Zubeldía desde que foi promovido, mas nos últimos jogos Rodriguinho passou a se destacar - marcou um golaço contra o Náutico e também entrou bem contra o Mirassol.

Mas, a possível ausência de Oscar não é o único problema do meio-campo do São Paulo para o confronto com o Talleres. Alisson terá de cumprir suspensão automática, Marcos Antônio se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e Pablo Maia se recuperou recentemente de uma cirurgia no tornozelo direito, disputando seu primeiro jogo como titular neste sábado, contra o Mirassol.

O São Paulo terá apenas um treinamento com todo o elenco à disposição antes da partida contra o Talleres. O tempo é curto, e Luis Zubeldía terá de encontrar uma solução rápida para não decepcionar a torcida na última rodada da fase de grupos da Libertadores.