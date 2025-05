Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Flamengo entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras lidera o Brasileirão e pode ampliar ainda mais sua vantagem em caso de vitória. Com quatro pontos a mais que o Flamengo, que iniciou a rodada como vice-líder, o Verdão vem de três vitórias seguidas na competição, a última delas contra o Red Bull Bragantino.

Já o Flamengo quer retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Filipe Luís empatou com o Botafogo em 0 a 0 na rodada passada.

Na Copa do Brasil, as duas equipes se classificaram com facilidade no meio de semana. O Palmeiras superou o Ceará, enquanto o Flamengo eliminou o Botafogo-PB.

Palmeiras x Flamengo -- Campeonato Brasileiro