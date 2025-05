Palmeiras x Flamengo hoje: 7 curiosidades do duelo pelo Brasileiro

A rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro reserva um grande confronto na capital paulista: Palmeiras x Flamengo. As equipes jogam a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O duelo é direto entre líder e vice-líder da competição. O Palmeiras é o primeiro, com 22 pontos, enquanto o Flamengo está em segundo lugar, com 18.

Palmeiras x Flamengo: curiosidades do duelo de gigantes (Fonte: SofaScore)