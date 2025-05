Palmeiras x Flamengo: Foi pênalti em Arrascaeta? Colunistas divergem

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 com um pênalti polêmico a favor, cometido por Murilo sobre Arrascaeta e marcado com auxílio do VAR. No Fim de Papo, os colunistas Danilo Lavieri, Renato Maurício Prado e Milly Lacombe discordaram sobre a infração.

Apesar da derrota, o Palmeiras segue líder do Brasileirão, com 22 pontos. O Flamengo encostou na ponta, e é o segundo colocado, com 21.

Lavieri: Marcar o pênalti foi um absurdo

Esse pênalti foi um absurdo. Não foi absolutamente nada! O Murilo estica o braço. O Arrascaeta chega a passar do Murilo e desaba. Ele desiste da jogada. Não foi nada.

Danilo Lavieri

RMP: Abraço de urso de Murilo

Eu prometi ir a São Paulo fazer um programa no estúdio. Quando eu for, eu vou fazer com o Danilo, o lance do Murilo e do Arrascaeta. Ele vai parar a 10 metros de distância. Vou dar um abraço de urso e girar. E vou ver se ele vai conseguir se manter de pé.

Renato Maurício Prado

Milly: Juiz foi incoerente

Eu teria marcado esse agarrão no Arrascaeta, mas seu eu tivesse marcado o agarrão no Arrascaeta, também teria marcado o empurrão no Tigrinho. Para mim, é a mesma coisa. Quando eu vi as duas mãos nas costas do Vitor Roque, eu pensei: "Pênalti". E quando eu vi o Arrascaeta girando e sendo segurado, não com força, mas o suficiente para desequilibrar, eu teria marcado. Então, acho que o juiz foi incoerente.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.