Fla vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder Palmeiras

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na tarde de hoje, no Allianz Parque, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

O resultado embolou a briga pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras ficou com 22 pontos, enquanto o Fla foi a 21. O Cruzeiro (17) ainda joga na rodada e também pode se aproximar.

Flamengo manteve tabu contra o Palmeiras no Brasileirão. A última vitória do Alviverde contra o Rubro-Negro na competição foi no dia 12 de novembro de 2017, 2x0, com dois gols de Deyverson, no Allianz Parque.

O Alviverde teve a chance de abrir o placar logo no início do jogo com um pênalti, mas Rossi pegou a cobrança de Piquerez. Já no 2º tempo, o Flamengo teve uma penalidade a favor, e Arrascaeta não perdoou. Ayrton Lucas fechou a conta para o Fla nos minutos finais do 2º tempo. Os dois pênaltis geraram muitas reclamações dos dois lados.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde já garantiu a melhor campanha de seu grupo e a geral, mas o jogo marca a despedida de Estêvão no Allianz.

Já o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira, no mesmo dia e no mesmo horário, no Maracanã. Só a vitória interessa para o Rubro-negro conseguir a classificação para a próxima fase da Liberta.

Palmeiras é melhor no 1º tempo, mas esbarra em "velho inimigo"

O Alviverde fez um ótimo início de partida empurrado pela torcida no Allianz Parque e conseguiu uma penalidade logo aos 10 minutos de jogo. Facundo Torres cruzou, e Varela desviou com a mão. O problema é que Piquerez bateu muito mal, e Rossi defendeu e ainda pegou o rebote. Estêvão, contra o Ceará e contra o Corinthians na fase de grupos do Paulistão, e Raphael Veiga, na final estadual, já haviam perdido pênaltis também.

A equipe de João Martins — Abel não estava em campo por suspensão — sentiu demais o pênalti perdido e caiu de rendimento no jogo. A torcida também ficou mais ansiosa no estádio e chiou em cada passe ou decisão errada dos jogadores palmeirenses.

Apesar da pequena superioridade do Palmeiras, a partida não reservou grandes emoções para os primeiros 45 minutos. O jogo ficou marcado por muitas faltas (15) e muita reclamação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel.

O Palmeiras terminou o 1º tempo com 5 finalizações (apenas duas no gol: as duas no lance do pênalti), enquanto o Flamengo só chutou 3 vezes (uma no gol de Weverton). Ambos foram muito cautelosos em campo.

Flamengo não retribui o favor e bate o Palmeiras no Allianz

O Rubro-negro teve uma postura totalmente diferente no 2º tempo, quis mais o jogo e conquistou a vitória.

O Palmeiras se cansou e perdeu o meio-campo. E o Flamengo melhorou.

Arrascaeta sofreu pênalti de Murilo após uma das várias escapadas do Fla e converteu. 1 a 0. Depois foi a vez de Ayrton Lucas aproveitar um lance cara a cara com Weverton, já aos 41 minutos do 2º tempo, quando o Alviverde já tinha se lançado ao ataque.

Lances importantes

Piquerez desperdiça pênalti para o Palmeiras. Aos 10 minutos do 1º tempo, Facundo Torres cruzou bola na área, e Varela desviou com a mão. Pênalti para o Palmeiras. O VAR recomendou a revisão de Ramon Abatti Abel por possível toque fora da área, mas a decisão de campo foi mantida. Aos 16, Piquerez bateu fraco no canto direito, e Rossi defendeu.

Everton Cebolinha leva perigo. Aos 50 do 1º tempo, Gustavo Gómez afastou mal dentro da área, e a bola sobrou para Everton Cebolinha, que finalizou em cima de Weverton.

Arrascate abre o placar para o Flamengo em cobrança de pênalti. Aos 21, Arrascaeta tentou o drible em Murilo, caiu na área e pediu pênalti. A arbitragem não marcou, mas o VAR chamou para a revisão, e o pênalti foi confirmado. Arrascaeta bateu firme no canto esquerdo de Weverton, que nem pulou na bola.

Ayrton Lucas amplia para o Flamengo. Aos 41 minutos do 2º tempo, Wallace Yan aproveitou a bagunça do Palmeiras e deixou Ayrton Lucas na cara do gol, que só deslocou Weverton para ampliar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 FLAMENGO

Data e horário: 25/05/2025 (domingo), às 16h00 (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Público: 41.075

Renda: R$ 3.076.732,10



Cartões amarelos: Murilo, Gustavo Gómez e Flaco López (PAL); Rossi e Wallace Yan (FLA)



Gols: Arrascaeta, aos 27 minutos do 2º tempo, e Ayrton Lucas, aos 41 minutos do 2º tempo (FLA)



Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Raphael Veiga) e Murilo; Mayke (Maurício), Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Luighi) e Piquerez; Facundo Torres (Paulinho), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: João Martins (auxiliar).



Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Danilo) e De Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Ayrton Lucas), Everton Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.