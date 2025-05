Palmeiras terá Evangelista e Mayke titulares e Flamengo volta a ter força máxima; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas não podem contar com Abel Ferreira na beira do gramado, já que o técnico cumpre suspensão.

Além de João Martins no banco de reservas, o Verdão terá Lucas Evangelista titular. O meio-campista assume a vaga do suspenso Richard Ríos. Já para o lugar de Felipe Anderson, que está com um edema na coxa, o escolhido foi Mayke.

Assim, o Palmeiras terá: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mayke; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Escalação de videogame! Estamos prontos pra logo mais! ??#PALxFLA pic.twitter.com/9pvllvAmEx ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 25, 2025

Bruno Rodrigues, em transição, completa a lista de desfalques do Alviverde.

Do outro lado, o Flamengo não conta com o lateral direito Wesley, que está suspenso. Varela começa jogando. Em compensação, o técnico Filipe Luís volta a ter seus principais jogadores após poupá-los na Copa do Brasil.

O Rubro-Negro, portanto, terá: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #Escalação do Mengão para enfrentar o Palmeiras, pelo @brasileirao! #PALxFLA pic.twitter.com/Dcr7G56b3m ? Flamengo (@Flamengo) May 25, 2025

De la Cruz (lesão no joelho esquerdo), Pulgar e Allan (lesões musculares na coxa direita) e Plata (edema ósseo no joelho direito) são baixas para os cariocas.

A bola rola no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP), a partir das 16 horas (de Brasília). O Palmeiras está na liderança, com 22 pontos, seguido pelo Flamengo, que tem 18.