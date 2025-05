Palmeiras perde pênalti e é derrotado pelo Flamengo em jogo de VAR como protagonista

O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo neste domingo, por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gol rubro-negros foram marcados por Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas. Na etapa inicial, o Verdão também teve a oportunidade de abrir o placar através de uma penalidade, mas Piquerez desperdiçou a cobrança.

O jogo deste domingo teve o VAR como protagonista. No primeiro tempo, a tecnologia interveio após a marcação de pênalti a favor do Palmeiras pelo fato de Varela tocar na bola com o braço dentro da área. O árbitro assistiu aos vídeos e reiterou sua decisão. Já na etapa complementar, Arrascaeta foi derrubado dentro da área e inicialmente o juiz não marcou falta. O VAR, entretanto, novamente entrou em ação e, após a revisão, foi dada a penalidade a favor do Flamengo.

Com o resultado, o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, mas viu sua vantagem para o vice-líder Flamengo, que antes era de quatro pontos, cair para apenas um tento. O Cruzeiro, terceiro colocado, e Red Bull Bragantino, em quarto lugar, também podem diminuir a distância para o Verdão na tabela.

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Flamengo encara o Deportivo Táchira, no mesmo dia e horário, também pelo torneio sul-americano, no Maracanã.

Palmeiras começa melhor

O Palmeiras começou o jogo ligado e pressionando o Flamengo. A primeira oportunidade do Verdão para abrir o placar aconteceu logo aos cinco minutos, quando Mayke ficou com a sobra na entrada da área e soltou a bomba, mas teve seu chute interceptado pela defesa do Flamengo.

Verdão perde pênalti

Mais tarde, aos dez, o Palmeiras foi premiado com um pênalti a seu favor. Facundo Torres fez o cruzamento, a bola bateu na mão de Varela. O árbitro prontamente marcou a infração e. após revisão do VAR, confirmou a penalidade. Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi fez a defesa, calando o Allianz Parque.

Daí em diante o jogo ficou mais equilibrado. O Flamengo soube minar os espaços em seu campo, o que fez com que o duelo se tornasse muito menos emocionante em comparação com os primeiros minutos.

Somente nos acréscimos, aos 50, o Flamengo conseguiu assustar o Palmeiras. Alex Sandro deu ótimo passe em profundidade para Everton Cebolinha, que rolou de calcanhar para Bruno Henrique chegar batendo, mas foi travado. No rebote, a bola sobrou para Cebolinha, que chutou de primeira, mas Weverton fez a defesa.

Flamengo volta melhor no 2ºT

O segundo tempo foi muito semelhante à etapa inicial. Ambos os times evitaram se expor, e a primeira chance de perigo aconteceu somente aos 15 minutos, quando Bruno Henrique recebeu ótimo passe em profundidade, chegou à linha de fundo com liberdade e cruzou rasteiro, mas Giay interceptou. Se a bola passasse, Michael ficaria em posição privilegiada para abrir o placar.

Arrascaeta abre o placar

Já aos 22 Arrascaeta invadiu a área, driblou a marcação e foi derrubado por Murilo. O árbitro inicialmente não marcou pênalti, mas após revisão do VAR a infração foi marcada. O próprio camisa 10 rubro-negro foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar para o Mengão.

A partir daí o Palmeiras foi com tudo para cima do Flamengo em busca do empate. Ciente da necessidade de manter a confortável vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o Verdão

Ayrton Lucas "mata o jogo"

Já nos minutos finais, mais precisamente aos 42, Ayrton Lucas "matou o jogo" ao marcar o segundo gol do Flamengo e sacramentar o importantíssimo triunfo no Allianz Parque após receber de Evertton Araújo, sair cara a cara com Weverton e tocar no cantinho, com categoria, garantindo a festa da torcida rubro-negra na capital paulista.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 2 FLAMENGO

Data: 25 de maio de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Wagner Reway (SC)



Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Flaco López, Murilo (Palmeiras); Rossi, Wallace Yan (Flamengo)



Público: 41.075



Renda: R$ 3.076.732,10

GOLS: Arrascaeta, aos 27 do 2ºT, e Ayrton Lucas, aos 42 do 2ºT (Flamengo)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Veiga), Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Luighi) e Mayke (Maurício); Facundo Torres (Paulinho), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: João Martins (auxiliar)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Danilo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Ayrton Lucas), Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).



Técnico: Filipe Luís