Palmeiras busca primeira vitória sobre o Flamengo desde 2017 pelo Brasileiro

O Palmeiras tem pela frente um importante duelo contra o Flamengo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, além de descolar ainda mais na liderança, quer encerrar um incômodo tabu contra o rival carioca.

O Alviverde não vence o Rubro-Negro em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Desde então, foram disputadas 14 partidas entre as equipes, com oito empates e seis vitórias do Flamengo.

O último triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo no Brasileirão aconteceu no dia 12 de novembro de 2017. Na ocaisão, pela 34ª rodada daquela edição, o Verdão, comandado por Alberto Valentim, venceu por 2 a 0, com dois tentos anotados por Deyverson, no Allianz Parque.

Contando os campeonatos válidos de 2018 até atualmente, o Palmeiras foi campeão três vezes, enquanto o Flamengo ganhou dois. Nos embates entre as equipes, o Alviverde sofreu 21 gols e balançou as redes rubro-negras em sete ocasiões.

O duelo deste domingo reforça o poder dos times nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. O embate é direto entre líder e vice-líder da Série A.

O Palmeiras ocupa o topo da tabela, com 22 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 18. Sendo assim, mesmo em caso de derrota para o Rubro-Negro neste domingo, o Verdão manterá a liderança da competição. No entanto, verá a diferença diminuir para apenas um ponto.