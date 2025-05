Operário-PR é superado pelo Amazonas e volta a perder na Série B após três vitórias

O Operário-PR perdeu para o Amazonas neste domingo, por 2 a 0, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jackson, ex-Palmeiras, e Cocote marcaram os gols do jogo.

O Fantasma voltou a perder após uma sequência de três vitórias na Segunda Divisão. A equipe paranaense ocupa a nona posição, com 13 pontos. O time amazonense, por sua vez, alcançou a 16ª posição, com sete pontos, comemorou o primeiro triunfo e saiu da zona de rebaixamento. O clube torce para um tropeço de Botafogo-SP e Criciúma para seguir fora do Z4.

Ambos os times tem a semana para descansar e se preparar para a décima rodada da Série B. O Operário-PR volta a campo apenas no domingo para o embate contra o Athletico-PR, enquanto o Amazonas enfrenta a Chapecoense na segunda-feira.

O jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Amazonas abriu o placar do duelo aos seis minutos da segunda etapa. Zabala cobrou falta na segunda trave em direção a Jackson, que subiu de cabeça e testou para o fundo das redes.

O Amazonas matou o jogo aos 38 minutos. Em contra-ataque após escanteio do Operário-PR, Cocote recebeu passe na esquerda, invadiu a área e bateu tirando do goleiro Elias, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.