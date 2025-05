Onde vai passar Vitória x Santos? Como assistir ao vivo com imagens

Vitória e Santos se enfrentam hoje (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória perdeu na rodada anterior e quer a vitória para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe baiana vem de derrota por 2 a 1 no clássico contra o Bahia.

Do outro lado, o Santos vive péssimo momento e perdeu quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão. No compromisso mais recente pelo campeonato, foi derrotado no clássico contra o Corinthians por 1 a 0.

A equipe comandada por Cléber Xavier também tenta virar a chave após a eliminação na Copa do Brasil. O Peixe foi superado pelo CRB nos pênaltis após dois empates no confronto.

Vitória x Santos -- Campeonato Brasileiro