Onde vai passar Grêmio x Bahia? Como assistir ao vivo com imagens

Grêmio e Bahia entram em campo hoje (25), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio não vem em bom momento e não vence há dois jogos no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Tricolor gaúcho foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo na rodada passada.

Já o Bahia venceu quatro das últimas cinco partidas no Brasileirão e vem em bom momento. O time comandado por Rogério Ceni vem de vitória por 2 a 1 no clássico contra o Vitória.

Na Copa do Brasil, as duas equipes tiveram resultados distintos: o Bahia se classificou com tranquilidade contra o Paysandu, enquanto o Grêmio foi eliminado pelo CSA.

Grêmio x Bahia -- Campeonato Brasileiro