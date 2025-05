Onde vai passar Fortaleza x Cruzeiro? Como assistir ao vivo com imagens

Fortaleza e Cruzeiro entram em campo hoje (25), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza não vive bom momento e venceu apenas uma das últimas cinco rodadas do Brasileirão. O Leão do Pici foi superado pelo Vasco por 3 a 0 no confronto anterior.

Do outro lado, o Cruzeiro vem em sequência de quatro jogos sem derrota no Brasileirão, sendo três deles com vitória. Apesar disso, na rodada passada a equipe dirigida por Leonardo Jardim ficou no 0 a 0 contra o rival Atlético-MG.

As duas equipes tiveram resultados distintos na Copa do Brasil no meio de semana. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 3 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas de final com facilidade. Já o Fortaleza foi surpreendido em casa e acabou eliminado nos pênaltis pelo Retrô.

Fortaleza x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro