Novo presidente da CBF promete reduzir estaduais e fair play financeiro

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, usou o discurso de posse após eleição na entidade para contar quais são os planos para o futebol brasileiro na nova gestão. E um deles é adequação do calendário, reduzindo o número de datas dos Estaduais.

Houve, no entanto, uma discrepância entre o texto publicado pela CBF e o que Samir leu, efetivamente, no auditório. Na nota da entidade, a menção é ao máximo de 12 datas. No discurso, Samir falou em 11 — o seu mandato vai até 2029

Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 11 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições

Samir Xaud, novo presidente da CBF

Outros itens mencionados

Fair Play financeiro

"O fair play financeiro também será uma prioridade da nossa gestão. Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas. Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro."

Liga

"Como dito ao longo da campanha, a criação da Liga é outro compromisso desta presidência, que tomará todas as medidas para que esse tão importante projeto de desenvolvimento do futebol brasileiro saia efetivamente do papel. Por isso, digo aos clubes e aos representantes das Ligas aqui presentes: as portas da CBF estão abertas desde já para uma discussão propositiva sobre a criação da Liga."

Futebol Feminino

"O futebol feminino também terá atenção prioritária. Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de ter na minha chapa a primeira mulher como vice-presidente [Michelle Ramalho Cardoso] da história da CBF. Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino. A Copa do Mundo de 2027, aqui no Brasil, será um marco. Vamos aproveitar esse momento para alçar o futebol feminino ao lugar que ele merece: o de protagonista."

Seleção brasileira

"Em relação à seleção masculina, queremos mais do que títulos: queremos que o povo brasileiro volte a se identificar com a seleção Canarinho. A seleção, suas camisas amarela e azul, são símbolos da nossa identidade nacional. Que na Copa do Mundo de 2026 estejamos todos juntos na torcida e unidos no amarelo, no azul, no verde e no branco, que são as cores que simbolizam e representam a nossa nação.

Que o Cristo Redentor abençoe a chegada e o caminho do mister Carlo Ancelotti [novo treinador da seleção], para que ele consiga, com nossos atletas, com a comissão técnica e com a energia do nosso povo, o tão sonhado hexacampeonato mundial."