Norris vence em Mônaco e reduz a liderança de Piastri na F1

Por Alan Baldwin

MÔNACO (Reuters) - Lando Norris comemorou sua primeira vitória no Grande Prêmio de Mônaco neste domingo e reduziu a liderança do companheiro na McLaren, Oscar Piastri, na Fórmula 1 para três pontos depois de uma corrida mais voltada para a estratégia do que para a velocidade.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo lugar na corrida em casa que venceu no ano passado, com Piastri em terceiro e Max Verstappen, da Red Bull, em quarto - todos os quatro terminaram na ordem em que largaram.

A tarde contou com duas paradas obrigatórias nos boxes pela primeira vez, mas as expectativas de mais ação não se concretizaram.

Os pilotos fizeram um jogo de espera, com Verstappen adiando sua última parada até a penúltima volta e os que vinham atrás aguardando o momento certo para não terem problemas.

A vitória foi a segunda de Norris em oito corridas e a primeira desde a abertura da temporada australiana em março, bem como a primeira da McLaren em Mônaco desde 2008.

"Mônaco, baby!", gritou ele pelo rádio quando chegou à bandeira quadriculada.

"O último quarto foi estressante com Leclerc atrás e Max à frente, mas vencemos em Mônaco", disse Norris.

"Era com isso que eu sonhava quando era criança, então realizei um dos meus sonhos."

Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o quinto colocado, com Isack Hadjar, da Racing Bulls, em sexto, e Esteban Ocon, da Haas, em sétimo.

Liam Lawson marcou seus primeiros pontos da temporada para a Racing Bulls em oitavo lugar e a Williams completou o top 10 com Alex Albon e Carlos Sainz.

A Mercedes teve uma tarde desanimadora sob o sol do Mediterrâneo, depois de um pesadelo na classificação, com George Russell em 11º e o estreante italiano Kimi Antonelli em 18º, sendo o último carro ainda na pista.

O safety car virtual foi acionado na primeira volta, quando Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi parar na barreira de pneus na Portier, a curva antes do túnel, quando Antonelli passou por dentro.

Bortoleto conseguiu voltar para os boxes e continuou.