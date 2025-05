Nadal ganha tributo com reunião do Big 4 e placa eterna em Roland Garros

Na primeira edição do torneio após a aposentadoria de Rafael Nadal, a organização de Roland Garros fez uma homenagem especial para o espanhol, maior campeão da história do evento, reunindo o Big Four —quarteto formado por ele, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray— e inaugurando uma placa que ficará para sempre no saibro da quadra Philippe Chatrier.

Do centro da principal arena do torneio, com todos espectadores vestindo uma camisa cor de saibro com a frase "Merci, Rafa", Nadal também viu um clipe com grandes momentos de suas participações em Paris, ouviu o público gritar seu nome e foi às lágrimas após ser aplaudido de pé por diversos minutos, antes de fazer um belo discurso de agradecimento.

Como aconteceu

Rafael Nadal foi chamado para a homenagem com o locutor do torneio fazendo sua tradicional apresentação, citando todos os 14 anos em que o espanhol foi campeão em Paris.

Rafa assistiu a um clipe com grandes momentos de suas participações no torneio francês e, aplaudido de pé por diversos minutos e sob gritos de "Rafa, Rafa!" da plateia, foi às lágrimas.

Depois, discursou, agradecendo ao torneio pela chance de ter essa despedida no que chamou de "quadra de tênis mais importante" de sua carreira. Nadal também lembrou de sua visita a Roland Garros em 2004, quando estava lesionado e de muletas, mas já imaginava poder voltar e fazer bons jogos no ano seguinte (quando acabaria tornando-se campeão).

"Naquele dia, entendi completamente o que Roland Garros significava. Vivi de tudo nesses 20 anos. Tive rivais incríveis como Andy, Novak e, claro, Roger. E muitos outros que me levaram aos limites físicos e mentais. Nada teria sido tão emocionante sem essas rivalidades duradouras, que me fizeram melhorar todos os dias."

Em seguida, seguiu discursando, agradecendo a organizadores, dirigentes e, em seguida, seus parentes. Nadal também teve palavras emocionadas para seu tio, Toni Nadal, que foi seu treinador durante a maior parte da carreira.

"Por nosso jeito de ser, nem você nem eu somos muito de expressar nossos sentimentos, mas saiba que minha gratidão, por tudo que você dedicou a mim, é infinita. Foi o melhor treinador que eu poderia ter tido."

Rafa também declarou seu amor à esposa, Maria Francisca. "Mari, é minha melhor companheira de vida. Não poderíamos imaginar, em 2005, que estaríamos aqui 20 anos depois sendo uma família. Você sempre esteve onde eu precisava, apoiando-me em momentos que nem sempre foram fáceis. Sabemos que este último ano e meio não foi fácil, mas graças a seu apoio, tudo foi menos complicado."

Por último, agradeceu à França e a Paris, lembrando que teve a honra de carregar a tocha olímpica no ano passado, na cerimônia de abertura dos Jogos Paris 2024.

A cerimônia continuou com outro clipe no telão, foi aí que Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray entraram em quadra para abraçar o espanhol. Em seguida, o presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT) e a diretor da torneio, Amélie Mauresmo, entregaram um troféu com a palavra "Legend" (lenda) e menções aos 14 títulos de Nadal em Roland Garros.

Por último, o torneio inaugurou uma placa no saibro da Quadra Philippe Chatrier com a sola de um tênis calçado por Nadal e o troféu. Assim, como o locutor explicou, Rafa "estará aqui para sempre".