Na véspera da votação do impeachment, sede do Corinthians tem muros pichados

Na noite deste domingo, véspera da votação de impeachment do presidente Augusto Melo, os muros da sede do Corinthians foram pichados. Os responsáveis escreveram frases contra a gestão do mandatário.

As frases fazem críticas diretas ao presidente do Corinthians. Entre elas, estavam: "Fundado por operários e roubados por empresários", "Se você apoia o Augusto, você não é Corinthians", "Quem tenta matar o clube vai sangrar com ele", "Ladrão, devolve o Coringão para o povão", "Se gritar... pega ladrão" e "Fora ladrões".

Os protestos acontecem um dia antes da votação que definirá o futuro de Augusto Melo no Corinthians. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube irá retomar a votação de impeachment do presidente nas dependências do Parque São Jorge. A primeira chamada está prevista para às 18h (de Brasília), enquanto a segunda acontece às 19h.

A reunião estava prevista para acontecer no dia 2 de dezembro do último ano, mas foi suspensa devido a uma ordem judicial. A votação chegou a ser remarcada para o dia 20 de janeiro, quando a maioria dos conselheiros decidiu dar prosseguimento ao processo de destituição de Augusto. Todavia, foi suspensa devido à falta de segurança e ao horário.

Além do possível impeachment, o mandatário corintiano foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, na última quinta-feira, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados ao caso VaideBet, antiga patrocinadora máster do clube.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do Corinthians.